Oana Ioniță vrea să ia numai note de 10! Cum se descurcă la trei masterate în paralel

Pe lângă responsabilitățile de la școala de dans pe care o conduce și timpul petrecut alături de cei doi copii, Oana Ioniță și-a făcut loc în program și pentru studii. Coregrafa a revenit pe băncile facultății și s-a înscris la trei masterate în același timp. Mai mult, rezultatele obținute la admitere i-au adus și o bursă de merit.

Oana Ioniță a optat pentru specializări care îi oferă posibilitatea de a-și dezvolta competențele în mai multe domenii. Pregătirea sa cuprinde studiul dansului și al metodelor de predare, aprofundarea managementului în sectorul teatral, dar și însușirea unor tehnici moderne de comunicare și lucru cu elevii.

„Când te plictisești cu viața ta, ce faci? Te duci să te înscrii la un master și, dacă te plictisești și mai mult, mai faci un master și faci câte trei mastere în paralel. M-am înscris la pedagogie și performanță în dans — mi-a fost la îndemână —, la antreprenoriat și managementul organizațiilor teatrale, că vreau să văd cum se fac banii. Până acum m-am ocupat de sală, dar mai trebuie să faci și profit din artă. Și mai am modulul psihopedagogic, ca să conștientizez cum să lucrez cu copiii fără să țipi sau să urli”, a explicat coregrafa pentru Spynews.ro.

Oana Ioniță, implicată activ în discuțiile de la facultate

Chiar dacă are deja o experiență profesională considerabilă, coregrafa nu se limitează la rolul de studentă care doar acumulează informații. Atunci când ceea ce învață la cursuri nu se potrivește cu realitatea din domeniul în care activează, aceasta își susține punctul de vedere și își exprimă deschis opiniile în fața profesorilor.

„Câteodată nu sunt de acord cu profesorii și le spun direct. Cred că e util să ne susținem părerile și ca universitățile să asculte punctele de vedere ale studenților. Când predau eu la sală, ascult copiii; acum sunt studentă și profit de libertatea de a avea propriile opinii”, a spus Oana Ioniță.

Unul dintre cursurile care i-au stârnit interesul Oanei Ioniță este etnocoreologia. Prin intermediul acesteia a descoperit mai multe detalii despre istoria și evoluția dansurilor populare românești. Totodată, coregrafa a studiat și semnificația tradiției Călușului, precum și procesul prin care acest obicei a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Vedeta este hotărâtă să obțină rezultate foarte bune la toate cele trei programe de studiu. Obiectivul Oanei este să încheie anul universitar cu note maxime. Coregrafa a dezvăluit că a reușit deja să obțină o bursă de merit, după ce s-a numărat printre primii trei candidați admiși pe un loc fără taxă. Pentru celelalte două specializări, aceasta trebuie să achite însă costurile studiilor, întrucât finanțarea de la stat nu poate acoperi simultan mai multe programe.

„Eminentă sunt! Vreau să iau zece pe linie, dacă mă țin până la sfârșit și nu mă plictisesc pe parcurs. Sunt și bursieră, am fost printre primii trei admiși cu notă mare la buget. La celelalte plătesc taxă, pentru că statul nu finanțează două programe concomitent”, a adăugat Oana Ioniță.

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