Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!

Oana Ioniță a trăit ani de zile drama unei mame care și-a pierdut fiul după divorțul de tenorul Florin Budnaru. Maxim, băiatul lor de 11 ani, a rămas în grija tatălui, în timp ce Oana s-a ocupat de îngrijirea fetiței lor. Această situație a transformat fiecare zi într-un calvar pentru fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, care a fost nevoită să apeleze la instanță doar pentru a putea să-și mai vadă copilul.

„Am pierdut prea mult timp prețios alături de fiul meu”, mărturisea Oana în trecut. În fața judecătorilor, ea a invocat inclusiv alienarea parentală, denunțând modul în care fostul soț a încercat să o îndepărteze de copilul lor.

Iată că după ani de lupte prin instanțe, se pare că judecătorii au auzit nu doar strigătul disperat al mamei, ci și urgența de a proteja dezvoltarea emoțională a băiatului.

Prin ordonanță președințială, Oana a cerut dreptul de a petrece timp regulat cu Maxim, iar instanța a răspuns cu o hotărâre care le va schimba viața!

„Instanţa a apreciat că este necesar ca mama să fie implicată şi în activităţile şcolare şi extraşcolare ale minorului realizate în cursul săptămânii. Mai mult, dat fiind faptul că minorul este foarte atent la conflictul dintre părinţi şi la ceea ce fac instanţele de judecată, la ceea ce se spune în spaţiul public, situaţie prezentată de către pârât, instanţa a apreciat necesar ca minorul să constate că instanţele nu susţin îndepărtarea sa de către mamă, că nu susţin o lipsă de relaţionare sau o relaţionare pur formală, ci au în vedere că mijlocul care poate să crească afecţiunea dintre părinţi şi copii este interacţiunea directă şi implicarea activă a acestora în viaţa de zi cu zi a copiilor lor.

Pentru aceste motive, instanţa a apreciat că suntem în prezenţa unui caz grabnic, orice întârziere în luarea unei măsuri fiind de natură a menţine starea tensionată între părţi, fapt ce poate afecta dezvoltarea emoţională a minorului.”

Judecătorii au ascultat și opinia băiatului, care și-a exprimat dorința sinceră ca părinții să se împace și să înceteze conflictul care îl afectează direct.

„Toți îl iubesc la fel de mult, el este la mijloc și nu vrea să rănească pe nimeni, decid părinții programul de vizitare, stă la tatăl său, dar este bine și la mamă, la amândoi este bine, în prezent, se înțelege foarte bine cu sora sa.”

Tribunalul avertizează: orice întârziere agravează ruptura

În lumina acestor declarații și a dovezilor depuse la dosar, instanța a decis că restabilirea relației dintre Maxim și mama sa este absolut necesară, pentru a preveni traume emoționale care ar putea avea consecințe greu de reparat pe termen lung.

„Instanţa a apreciat că este important ca atât pârâtul, cât şi alte persoane cu care minorul a dezvoltat relaţii de încredere şi afecţiune să se implice cu răbdare şi responsabilitate în gestionarea relaţiei mamei cu minorul, astfel încât şi minorul să conştientizeze că pentru consolidarea raporturilor afective dintre părinţi şi copiii lor trebuie ca aceştia să interacţioneze direct şi să desfăşoare cât mai multe activităţi împreună.”

Hotărârea instanței a stabilit și un program clar, provizoriu, pentru ca Maxim să petreacă timp regulat cu mama sa. În săptămânile pare: de joi, după școală, până luni dimineață. În săptămânile impare: miercuri după școală până vineri dimineață

Această decizie marchează o adevărată răsturnare de situație în acest caz extrem de sensibil, punând punct unei perioade în care Oana a fost ținută la distanță de fiul ei.

„Or, având în vedere că în prezenta cauză este pusă în discuţie o ruptură a relaţiei mamă-copil, tribunalul observă că trecerea timpului agravează situaţia în care se află părţile, nu o diminuează”, au mai constatat judecătorii.

Rămâne de văzut cum va reacționa Florin Budnaru și dacă va respecta noul program stabilit de instanță. Un lucru este însă clar: Maxim va avea din nou parte de dragostea și implicarea mamei sale.

