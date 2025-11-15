Oana Ioniță nu se lasă și continuă lupta în instanță pentru fiul ei și al tenorului, Florin Budnaru. Așa cum știm deja, custodia copilului este comună, însă domiciliul este la tatăl lui, coregrafa ajungând, în timp, să nu-și mai vadă băiatul decât foarte puțin. În vară câștigase o bătălie importantă pentru ea, reușind să mai obțină o zi la două săptămâni, timp de petrecut cu fiul ei. Acum, vedeta spune că vrea să continue lupta și nu se lasă până nu i se oferă și ei același program cu cel al fostului soț. În plus, vedeta ne spune în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO ce își dorește de la viitorul partener, ce bărbat din showbiz admiră, dar interviul atinge și puncte pe care nu le-a spus niciodată.

Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor vorbește fără perdea despre momentele în care a simțit pentru prima dată că fostul soț îi limitează legătura cu Maxim și despre cum copilul ei a fost, de fapt, alienat. Dar interviul nu e doar despre lupta pentru custodie – vedeta ne-a făcut și câteva mărturisiri incendiare despre viața ei sentimentală! Ne-a spus ce fel de bărbați o atrag, dar si ce pentru ce barbat din showbiz are doar cuvinte de laudă.

Ce bărbat din showbiz a dat-o pe spate pe Oana Ioniță: „L-am admirat toată viața!”

CANCAN.RO: Oana, mă bucur că ne întâlnim la evenimentul de lansare al cărții lui Jorge. Spune-mi puțin despre relația ta cu el

Oana Ioniță: Îl știu de foarte mulți ani pe Jorge pentru că ne-am învârtit amândoi prin teatrele Bucureștiului, de la Teatrul Național, la Chicago, l-am văzut în foarte multe piese. L-am admirat foarte mult toată viața pentru ceea ce face și cum își interpretează rolurile și mai ales că este frumos. E un bărbat frumos care arată foarte bine pe scenă.

CANCAN.RO: Este genul tău de bărbat?

Oana Ioniță: Îmi place că dansează, e un bun dansator. Este un artist complet, pentru că mie îmi plac artiștii care pe scenă au aură și sunt și frumoși. Nu foarte mulți artiști și actori sunt frumoși sau actrițe, dar îmi plac oamenii frumoși.

CANCAN.RO: Se zice că frumusețea îți deschide multe uși și tu ești o femeie foarte frumoasă și ai fost una dintre cele mai apreciate și dorite femei. Ai simțit treaba asta ca un plus sau a fost prea mult și lumea credea că ești doar o față frumoasă?

Oana Ioniță: Am simțit și m-am bucurat să fiu doar o față frumoasă. Era minunat să fiu așa, pentru că nu trebuie toată lumea să mă cunoască așa cum sunt eu. Până la urmă sunt un produs media pentru care iau bani și sunt plătită pentru asta.

CANCAN.RO: Dar în momentul de față, dacă un bărbat își dorește să se apropie de tine, simți că ai oferit suficient publicului? În ultimul timp ai fost foarte deschisă, sinceră.

Oana Ioniță: Niciodată nu m-am ascuns după o altă mască, tot timpul am spus lucrurilor pe nume și poate chiar dacă am fost judecată, am fost autentică și mi-am asumat asta. Dacă vine un bărbat la mine, să vină, n-am nicio problemă să fiu apreciată. Sau sunt bărbați care nu știu nimic despre mine și mă cunosc pur și simplu. Cred că ar trebui să cunoască despre mine lucrurile pe care eu îi le spun, dar dacă vrea să le cerceteze și să afle din curiozitate, eu nu am nicio problemă.

CANCAN.RO: Ce fac copiii tăi?

Oana Ioniță: Isabel tocmai a venit de la Paris, a avut un concurs acolo și se pregătește pentru un nou spectacol: O va interpreta pe Fetița cu chibrituri. A plâns, a afectat -o foarte mult moartea fetiței, dar în spectacol eu o să fiu mama ei și o să dansăm împreună. Maxim e la opera comică pentru copii și a luat casting-ul pentru un personaj în Charlie și fabrica de ciocolată El își dorește să fie pe scena teatrului de operetă, să cânte, să danseze, să joace.Vrea să facă liceul de muzică, dar are nevoie de multă pregătire. Eu aș vrea să danseze mai mult, dar cumva s-a distanțat de zona asta. Sper să se regăsească la un moment dat că este în sângele lui.

Fosta Bebelușa îl mitraliază pe tenor: „Am avut încredere totală în el, iar el a folosit asta împotriva mea!”

CANCAN.RO: Ce mai e de stabilit?

Oana Ioniță: Accesul către el pentru că accesul meu este limitat. Am un weekend la două săptămâni și o joi la două săptămâni. Adică două joi pe lună și două weekend-uri pe lună. Asta este programul și în continuare suntem în proces. Din păcate tribunalul este în grevă, a fost într-o grevă prelungită, iar acum este într-o grevă pentru sediu pentru că judecătoria Cornetu nu are sediu că a ars. Din acest motiv procesele se tot amână. S-a stabilit doar ce se stabilește prin Tribunal. Am obosit de foarte multe ori, am zis că renunț pentru că e foarte greu. Și vreau și eu să îmi trăiesc viața, nu să stau tot timpul să mă gândesc că mâine am proces. Sunt patru ani totuși.

CANCAN.RO: Ai mai încercat să îl iei la o discuție, să stați față în față și să încercați să vă puneți de acord?

Oana Ioniță: Am zis să ajungem la o înțelegere, să închidem procesul, dar să îmi dea și ziua de marți și nu este de acord. Pentru o zi pe săptămână, care pentru mine este extrem de importantă, el stă șapte zile cu el, eu una. Dacă facem socoteala. Într-o lună eu stau opt zile, iar restul de 22-23 stă la el. Eu mai vreau doar două zile de marți, atât. Așa a fost înainte și era foarte bine.

CANCAN.RO: Treaba asta s-a schimbat la finalul lui 2023?

Oana Ioniță: Da. S-a schimbat pentru că a făcut apel și a câștigat apelul pentru că Maxim și-a dorit să stea cu el. Dacă copilul stă mai mult cu el și este alienat, este normal să spună că da. În februarie 2023 am câștigat prima ordonanță în care am avut pentru prima oară acces la el și în decembrie mi s-a luat. Am apucat să mă bucur câteva luni. Vreau să revin cumva la perioada aia.

CANCAN.RO: Dar el stă non-stop cu copilul? Mă gândesc că are și programul lui.

Oana Ioniță: Maxim stă cu bunica lui, eu nu am acces la el, nu știu ce se întâmplă acolo, nu mi se spune. Poate să stea și singur, eu nu știu. De asta mă bazam pe înțelegerea lui că în cazul în care nu va putea sta cu el, va veni să stea cu mine, să meargă cu mine la evenimente, să ne plimbăm, să vizităm lumea. Unii părinți se consideră mai importanți decât alții.

CANCAN.RO: Tu când ai început această poveste cu el, ți s-a întâmplat în timpul relației să îți pui semne de întrebare?

Oana Ioniță: Niciodată nu am realizat că el vrea să facă asta. Decât în ultima parte când am simțit că nu mai am acces la Maxim. Am avut încredere totală la început și de fiecare dată când era ceva, îmi spunea că nu e problemă, să mă duc să-mi fac treaba. Și el a folosit asta împotriva mea și l-a alienat pe Maxim.

CANCAN.RO: A folosit totul ca un avantaj în instanță pentru a obține custodia?

Oana Ioniță: Niciodată un bine nu vine fără plată. Eu am crezut în completarea între doi oameni dintr-un cuplu. Unul face o treabă, altul stă cu copiii, invers. Eu credeam că ne putem ajuta și completa reciproc până mi-am dat seama că este doar un șantaj.

CITEȘTE ȘI: Promisiunea făcută de Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru când au decis să divorțeze: ”Poate vine în seara asta…”

ACCESEAZĂ ȘI: Oana Ioniță, fosta bebelușă de la ”Cronica Cârcotașilor”, a ajuns la capătul puterilor! Își duce fiul la terapeut! ”Nu m-a băgat nimeni în seamă!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.