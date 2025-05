Promisiunea făcută de Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru când au decis să divorțeze: ”Poate vine în seara asta prințul pe cal alb!”

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru și-au încheiat socotelile, au pus punct mariajului, dar nu au ajuns la un numitor comun în privința creșterii fiului lor, Maxim. Custodia este comună, domiciliul copilului este la tatăl lui, iar coregrafa se lupta de peste un an și jumătate în instanță pentru a petrece mai mult timp alături de fiul ei, Maxim. Oana Ioniță susține că procesul se amână constant căci se pierd tot felul de acte importante. Acum, la aproape doi ani de când au decis să se despartă, coregrafa a dezvăluit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO ce promisiune și-au făcut ea și tenorul în momentul în care au luat decizia de a se despărți, dar și cine ar fi dispus să o încalce primul.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat oficial, însă lupta coregrafei pentru a avea acces la fiul lor, Maxim, continuă. Așa cum știm, vedeta a susținut că fostul soț nu i-a oferit suficient timp de a petrece cu băiatul lor, cu toate că la început aceea a fost înțelegerea dintre ei. Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor visează la ziua în care va avea acces liber la propriul copil, fiind dornică să petreacă mai mult timp cu el și cu fata ei, Isabel, fără restricțiile unui program. Acest lucru însă depinde de decizia instanței. Decizia însă, se tot amână din cauza unor dosare pierdute, susține vedeta.

Ce promisiune și-au făcut Oana Ioniță și fostul soț înainte de a divorța: „E o încăpățânare de-a noastră mai mult”

CANCAN.RO: Oana, ne întâlnim la un frumos eveniment. Ești zâmbitoare observ. Ești bine?

Oana Ioniță: Mă bucur că am ieșit din casă și nu mai fac aceleași lucruri repetitive. Mă bucur să mă revăd cu oameni frumoși și cu care schimb energia. Nu am suficient timp să vin la atâtea evenimente la câte îmi propun. E o relaxare energetică, decât să mergi la psiholog mai bine ieși și socializezi. Încerc să o mai iau și pe fata mea cu mine, doar că acum e la meditații și nu a putut să vină.

CANCAN.RO: Vorbeam cu Oana Roman care o ia deseori pe fiica ei la evenimente cu ea. Fetiței tale îi place să te însoțească?

Oana Ioniță: Îi place să meargă, să socializeze, să descopere. Este o altă lume și în viață este bine să știi să faci alegerile bune pentru drumul tău. În momentul în care ieși și cunoști multă lume, știi să faci alegerile bune în viață.

CANCAN.RO: Ce face fiul tău, Maxim?

Oana Ioniță: Este bine, se pregătește pentru School of Rock, are un personaj atractiv, cântă, dansează, experimentează lucruri noi. Sunt prea multe lucruri care se întâmplă și trebuie să ții pasul cu toate. E bine, crește, ajunge în etapa de adolescență unde o să fie mai dificil, dar dacă eu și tatăl lui suntem alături de el, poate trece mai ușor peste.

CANCAN.RO: Îl vezi din ce în ce mai des? Tu și Florin știu că aveți, din nou, termen în proces?

Oana Ioniță: Da, dar sunt șanse slabe să se dea sentința. Se tot amână, din nou și din nou. Deja de doi ani avem procesul de fond, iar ordonanța pe care o avem de șase luni a fost și ea amânată de trei ori. De obicei o ordonanță la al doilea termen se și judecă, dar sunt tot felul de probleme. Se pierd dosare, se încurcă lucruri și atunci se judecă foarte greu, iar birocrația în România este foarte dificilă. Totul este la voia judecătorului. Pe de o parte, expunerea publică este bună, pe de altă parte nu. Așa cum am vorbit și despre alienarea parentală, atunci când doi oameni se despart, inevitabil copilul trebuie să ia parte la o parte sau alta.

CANCAN.RO: Ai vorbit cu Florin? Reușiți până la urmă să ajungeți la un numitor comun?

Oana Ioniță: Nu știu. Am vorbit, dar așteptăm să vedem ce se întâmplă. Cu siguranță va exista o cale în momentul în care judecătorul va da o anumită sentință. E ciudat cum ajung oamenii în situații de genul acesta fără să se înțeleagă. Nu ai de unde să știi cum se transformă persoana de lângă tine când divorțezi, poți să stai lângă ea o viață și după ce te desparți să descoperi că vă certați pentru lucruri absolut banale. La noi nu este un lucru banal, dar am ajuns aici și am de învățat o lecție ca data viitoare să nu mai cad în groapă.

CANCAN.RO: El are pe cineva? Mă gândesc că atunci când îți faci o relație poate te mai relaxezi în privința proceselor.

Oana Ioniță: Nu știu dacă are pe cineva, poate i-ar fi bine să aibă pe cineva, poate nu.

CANCAN.RO: Mă gândesc că ar trebui să știi mai ales că Maxim petrece atât de mult timp cu el.

Oana Ioniță: Din câte știu eu, a fost ca o promisiune între noi că până nu se termină procesul nu o să-și facă nicio relație. Și am zis: Ok, nici eu! E o încăpățânare din asta a noastră mai mult. Dar poate cine știe, la mine vine în seara asta prințul pe cal alb. Glumesc. Nu știu ce o să se întâmple, din punctul ăsta de vedere este foarte greu după 40 de ani să îți găsești pe cineva sau poate nu îți mai dorești.

