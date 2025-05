Calvarul Oanei Ioniță continuă! De la ce pleacă tot scandalul cu fostul soț: ”Nu s-a mai găsit, era, undeva…”

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru și-au încheiat socotelile și au pus punct mariajului, dar nu au ajuns la un numitor comun în privința creșterii fiului lor, Maxim. Custodia este comună, domiciului copilului este la tatăl lui, iar coregrafa se lupta în instanță pentru a petrece mai mult timp alături de băiat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Oana Ioniță ne-a vorbit despre calvarul care durează de peste doi ani din cauza birocrației. Lucrurile ar fi putut fi mult mai ușoare dacă ea și fostul soț ar fi reușit să aibă o comunicare eficientă. În prezent, vorbesc strict de aspecte legate de Maxim, fără alte cerințe.

Oana Ioniță visează la ziua în care va avea acces liber la propriul copil, fiind dornică să petreacă timp de calitate alături de Maxim, dar și de Isabela, fără restricțiile unui program. Acest lucru depinde însă de fostul soț sau de decizia instanței. În prezent, conform propriilor mărturisiri, coregrafa are la dispoziție doar 3 zile la 2 săptămâni alături de fiul ei.

Oana Ioniță: „Nu ne putem pune de acord asupra unor situații, cum ar fi programul pe care îl am eu prea puțin cu Maxim”

CANCAN.RO: Ce fac copiii? Care mai este situația cu Maxim? Ați ajuns la un echilibru?

Oana Ioniță: Cred că în România ca să ajungi la un echilibru durează foarte mult din punct de vedere birocratic. Din punct de vedere al relației comunicăm strict cât este nevoie pentru el.

CANCAN.RO: Vă mai duelați în instanță pe program?

Oana Ioniță: Există niște neînțelegeri, adică nu ne putem pune de acord asupra unor situații, cum ar fi programul pe care îl am eu prea puțin cu Maxim. Din punctul ăsta de vedere nu ne punem de acord.

Teoretic custodia este la comun, dar din punctul meu de vedere niciodată custodia nu poate să fie la comun, pentru că mereu este un părinte care ia decizii, dar un părinte care să ia decizii întrebându-l și pe celălalt, sfătuindu-se cu celălalt părinte. Întotdeauna comunicarea este cea mai bună soluție pentru creșterea unui copil armonios. Din punctul meu de vedere în momentul de față eu am un timp foarte limitat cu Maxim.

Sunt undeva la trei zile la două săptămâni, ceea ce e foarte puțin. Este un timp limitat. Mi-aș dori mai mult timp și pentru asta încerc în instanță să găsesc soluții, care, din păcate, nu s-au găsit de doi ani de zile și totul funcționează foarte, foarte, foarte anevoios. S-au pierdut dosare, s-au rătăcit situațiile și se tot amână.

Oana Ioniță: „Din păcate, acel dosar nu s-a mai găsit”

CANCAN.RO: Dar cum adică s-au pierdut dosarele?

Oana Ioniță: Am avut o ordonanță președințială care s-a judecat acum câteva săptămâni și, din păcate, acel dosar nu s-a mai găsit. Era undeva la tribunal, la etajul 3 și cineva trebuia să facă o solicitare să coboare la parter dosarul.

Nu s-a făcut solicitare, el n-a coborât și cumva s-a dat dispărut. După ce s-a încheiat termenul, am urcat până la etaj, la secretariat și mi s-a spus da, dosarul este aici, în 5 minute l-am găsit. E o problemă birocratică, consider că sunt prea puțini angajați pentru o cerere atât de mare iar lucrurile, din punctul meu de vedere, în România funcționează greoi pentru că nu se dau sentințele rapid și se așteaptă și se prelungesc aceste sentințe și automat apar și mai multe și mai multe dosare.

Oana Ioniță: „Vacanțele sunt singurele pe care le respectăm”

CANCAN.RO: Și în ceea ce privește vacanța de vară, cum vă organizați? E ceva stabilit?

Oana Ioniță: Din fericire, vacanțele au fost stabilite de dinainte prin acea convenție care se respectă. Jumate-jumate.

Vacanțele sunt singurele pe care le respectăm și cumva sunt jumate-jumate. Le împărțim astfel încât să se bucure amândoi copiii de prezența noastră. Eu m-aș bucura ca ei doi să petreacă cât mai mult timp împreună, ori la mine, ori la tatăl lor.

CANCAN.RO: Tu câte zile îți dorești să îl ai pe Maxim alături de tine?

Oana Ioniță: Să am un timp jumate-jumate cu Maxim. Sinceră să fiu, dacă e să vorbesc din suflet, mi-aș dori timpul pe care îl pot avea cu el, timpul pe care îl am eu liber. Adică dacă am o săptămână, trei zile, cinci zile și mi-am făcut timp liber, mi-am eliberat cam toată viața ca să pot să stau cu el, mi-aș dori să pot să-mi petrec mai mult timp cu el. Acest timp să nu fie neapărat condiționat de un program fix. Dacă își dorește Florin să stea cu el, dacă vrea să meargă în parc să meargă, dacă vrea să citească o carte să stea să citească, eu dacă îmi doresc astăzi să merg la film cu el, să pot să merg.

Și dincolo de asta, să aibă libertatea de a opta pentru amândoi. În momentul de față, fiind condiționat și știind că domicilul lui este acolo, refuzurile din partea lui sunt mai mari. De asta se vorbește de alienare, pentru că atunci când un copil locuiește mai mult cu celălalt părinte și cumva se simte forțat, ar trebui să existe deschiderea din partea amândurora către iubire și înțelegere.

Oana Ioniță: „Soluția aici este în a putea să comunicăm, dar pentru asta e nevoie de doi”

CANCAN.RO: Dar tu ai încercat să vorbești cu Florin despre aceste aspecte? Să găsiți o soluție voi și nu prin procese?

Oana Ioniță: Cred că asta este vital. Cred că ăsta e primul pas care ar trebui să se facă. Și cred că, până la urmă, soluția aici este în a putea să comunicăm, dar pentru asta e nevoie de doi.

