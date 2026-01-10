Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă

„Alimentația noastră conține prea mult omega 6 cu efect proinflamator. Obiectivul? Reducerea consumului de ulei de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline. Omega 9 are un avantaj suplimentar pentru sănătate: crește sensibilitatea la insulină și nivelul de HDL colesterol, adică fracția cu efect protector.” Declarația medicului nutriționist Mihaela Bilic scoate la lumină una dintre cele mai importante probleme ale alimentației moderne: dezechilibrul dintre tipurile de grăsimi pe care le folosim zi de zi, aproape fără să ne dăm seama.

Ce sunt Omega 6 și de ce consumăm prea mult

Omega 6 sunt acizi grași polinesaturați esențiali, indispensabili organismului pentru funcții vitale precum integritatea membranelor celulare, buna funcționare a sistemului nervos și susținerea imunității. Problema nu este prezența lor în alimentație, ci faptul că au ajuns să domine farfuria modernă.

În dieta actuală, Omega 6 apar în cantități foarte mari mai ales prin uleiurile vegetale intens folosite în bucătărie, precum uleiul de floarea-soarelui, de porumb sau de soia. Lor li se adaugă grăsimile ascunse din margarine, produse ultraprocesate, patiserie și mâncarea de tip fast-food, unde aceste uleiuri sunt folosite din abundență.

Atunci când sunt consumați în exces, Omega 6 pot favoriza inflamația cronică, un mecanism implicat în apariția bolilor cardiovasculare, a diabetului de tip 2, a obezității și a unor afecțiuni autoimune. Dezechilibrul devine cu atât mai problematic cu cât aportul de Omega 6 nu este compensat de Omega 3 și Omega 9, grăsimi cu rol antiinflamator și protector.

Uleiul de floarea-soarelui: de ce ar trebui redus

Uleiul de floarea-soarelui este unul dintre cele mai folosite uleiuri în bucătăria românească, dar și unul dintre cei mai importanți furnizori de Omega 6. În forma sa rafinată, utilizată frecvent pentru prăjit, acest ulei devine instabil la temperaturi înalte, se oxidează ușor și își pierde mare parte din compușii benefici. Mai mult, supraîncălzirea repetată poate duce la formarea unor substanțe nocive pentru organism.

Din acest motiv, reducerea consumului de ulei de floarea-soarelui, așa cum recomandă Mihaela Bilic, reprezintă un pas esențial pentru diminuarea inflamației și pentru protejarea sănătății metabolice pe termen lung.

Omega 9: grăsimea care aduce echilibru

Spre deosebire de Omega 6, Omega 9 sunt acizi grași mononesaturați, considerați mult mai prietenoși cu organismul. Cel mai cunoscut reprezentant al acestei categorii este acidul oleic, prezent în cantități mari în uleiul de măsline.

Omega 9 au capacitatea de a crește sensibilitatea la insulină, contribuind astfel la un control mai bun al glicemiei. În același timp, ei favorizează creșterea nivelului de HDL colesterol, cunoscut drept colesterolul „bun”, cu rol protector pentru inimă și vasele de sânge. Pe lângă aceste efecte, Omega 9 contribuie la reducerea inflamației și susțin sănătatea cardiovasculară în ansamblu.

Nu întâmplător, aceste beneficii explică de ce dieta mediteraneană, bazată pe consumul constant de ulei de măsline, este asociată cu o incidență mai scăzută a bolilor cronice și cu o speranță de viață mai mare.

De ce uleiul de măsline este alegerea corectă

Uleiul de măsline extravirgin este considerat una dintre cele mai sănătoase grăsimi disponibile. Bogat în Omega 9, antioxidanți naturali și compuși cu efect antiinflamator, acesta oferă un profil nutrițional echilibrat și stabil.

Este ideal pentru salate, legume, pește și chiar pentru gătit la temperaturi moderate. Consumat regulat, uleiul de măsline poate contribui la protecția sistemului cardiovascular, la menținerea unei greutăți sănătoase și la reducerea riscului de diabet.

Cum facem schimbarea corect

Schimbarea nu presupune gesturi radicale, ci ajustări simple și consecvente. Înlocuirea uleiului de floarea-soarelui cu ulei de măsline extravirgin este un prim pas esențial. În paralel, reducerea alimentelor ultraprocesate și evitarea prăjirii repetate în ulei ajută la limitarea aportului excesiv de Omega 6. Alegerea grăsimilor de calitate, consumate cu moderație, face diferența pe termen lung.

Nu este vorba despre eliminarea completă a Omega 6, ci despre restabilirea echilibrului. Organismul are nevoie de toate tipurile de grăsimi, însă în proporții corecte, adaptate nevoilor reale.

CITEȘTE ȘI: Dr. Beatrice Mahler avertizează: fumatul nu provoacă doar cancer pulmonar, ci atacă întregul organism

Care este factorul declanșator al tuturor bolilor, potrivit dr. Cezar: ”Toate pleacă de la asta!”