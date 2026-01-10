Acasă » Știri » Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă

Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă

De: Paul Hangerli 10/01/2026 | 06:40
Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă
Omega 9 și Omega 6, sursa- Pixabay

„Alimentația noastră conține prea mult omega 6 cu efect proinflamator. Obiectivul? Reducerea consumului de ulei de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline. Omega 9 are un avantaj suplimentar pentru sănătate: crește sensibilitatea la insulină și nivelul de HDL colesterol, adică fracția cu efect protector.” Declarația medicului nutriționist Mihaela Bilic scoate la lumină una dintre cele mai importante probleme ale alimentației moderne: dezechilibrul dintre tipurile de grăsimi pe care le folosim zi de zi, aproape fără să ne dăm seama.

Ce sunt Omega 6 și de ce consumăm prea mult

Omega 6 sunt acizi grași polinesaturați esențiali, indispensabili organismului pentru funcții vitale precum integritatea membranelor celulare, buna funcționare a sistemului nervos și susținerea imunității. Problema nu este prezența lor în alimentație, ci faptul că au ajuns să domine farfuria modernă.

În dieta actuală, Omega 6 apar în cantități foarte mari mai ales prin uleiurile vegetale intens folosite în bucătărie, precum uleiul de floarea-soarelui, de porumb sau de soia. Lor li se adaugă grăsimile ascunse din margarine, produse ultraprocesate, patiserie și mâncarea de tip fast-food, unde aceste uleiuri sunt folosite din abundență.

Atunci când sunt consumați în exces, Omega 6 pot favoriza inflamația cronică, un mecanism implicat în apariția bolilor cardiovasculare, a diabetului de tip 2, a obezității și a unor afecțiuni autoimune. Dezechilibrul devine cu atât mai problematic cu cât aportul de Omega 6 nu este compensat de Omega 3 și Omega 9, grăsimi cu rol antiinflamator și protector.

Uleiul de floarea-soarelui: de ce ar trebui redus

Uleiul de floarea-soarelui este unul dintre cele mai folosite uleiuri în bucătăria românească, dar și unul dintre cei mai importanți furnizori de Omega 6. În forma sa rafinată, utilizată frecvent pentru prăjit, acest ulei devine instabil la temperaturi înalte, se oxidează ușor și își pierde mare parte din compușii benefici. Mai mult, supraîncălzirea repetată poate duce la formarea unor substanțe nocive pentru organism.

Din acest motiv, reducerea consumului de ulei de floarea-soarelui, așa cum recomandă Mihaela Bilic, reprezintă un pas esențial pentru diminuarea inflamației și pentru protejarea sănătății metabolice pe termen lung.

Omega 9: grăsimea care aduce echilibru

Spre deosebire de Omega 6, Omega 9 sunt acizi grași mononesaturați, considerați mult mai prietenoși cu organismul. Cel mai cunoscut reprezentant al acestei categorii este acidul oleic, prezent în cantități mari în uleiul de măsline.

Omega 9 au capacitatea de a crește sensibilitatea la insulină, contribuind astfel la un control mai bun al glicemiei. În același timp, ei favorizează creșterea nivelului de HDL colesterol, cunoscut drept colesterolul „bun”, cu rol protector pentru inimă și vasele de sânge. Pe lângă aceste efecte, Omega 9 contribuie la reducerea inflamației și susțin sănătatea cardiovasculară în ansamblu.
Nu întâmplător, aceste beneficii explică de ce dieta mediteraneană, bazată pe consumul constant de ulei de măsline, este asociată cu o incidență mai scăzută a bolilor cronice și cu o speranță de viață mai mare.

De ce uleiul de măsline este alegerea corectă

Uleiul de măsline extravirgin este considerat una dintre cele mai sănătoase grăsimi disponibile. Bogat în Omega 9, antioxidanți naturali și compuși cu efect antiinflamator, acesta oferă un profil nutrițional echilibrat și stabil.

Este ideal pentru salate, legume, pește și chiar pentru gătit la temperaturi moderate. Consumat regulat, uleiul de măsline poate contribui la protecția sistemului cardiovascular, la menținerea unei greutăți sănătoase și la reducerea riscului de diabet.

Cum facem schimbarea corect

Schimbarea nu presupune gesturi radicale, ci ajustări simple și consecvente. Înlocuirea uleiului de floarea-soarelui cu ulei de măsline extravirgin este un prim pas esențial. În paralel, reducerea alimentelor ultraprocesate și evitarea prăjirii repetate în ulei ajută la limitarea aportului excesiv de Omega 6. Alegerea grăsimilor de calitate, consumate cu moderație, face diferența pe termen lung.

Nu este vorba despre eliminarea completă a Omega 6, ci despre restabilirea echilibrului. Organismul are nevoie de toate tipurile de grăsimi, însă în proporții corecte, adaptate nevoilor reale.

CITEȘTE ȘI:  Dr. Beatrice Mahler avertizează: fumatul nu provoacă doar cancer pulmonar, ci atacă întregul organism

 Care este factorul declanșator al tuturor bolilor, potrivit dr. Cezar: ”Toate pleacă de la asta!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știri
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știri
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare...
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin...
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat ...
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie ...
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Vezi toate știrile
×