Trucul care îți salvează casa. Ce riscuri eviți dacă pui o hârtie în chiuvetă

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 20:27
Te-ai gândit vreodată că poți fi salvat de o hârtie? Ba mai mult decât atât, de o hârtie pusă în chiuveta de la baie? Dacă nu, să știi că nu ești singurul. Atunci când mergi într-o vacanță te gândești dacă ți-ai băgat tot ce trebuie în bagaj, dacă ai pașaportul sau buletinul pregătit, și multe alte griji uzuale. Acum că ai aflat că acest gest te poate salva, nu ezita să-l faci.

Se pare că pe lista de lucruri pe care le ai în grijă se va afla și amplasarea unei hârtii în chiuveta din baie. Chiar dacă pare absurd, acest lucru îți va veni în ajutor și poate preveni situații tare neplăcute, cum ar fi o posibilă inundație.

De ce să faci asta?

Această idee este chiar genială. Înainte să pleci în vacanță, nu uita să acoperi scurgerea chiuvetei cu o simplă foaie. Dacă perioada excursiei se desfășoară pe o durată care depășește cel puțin trei zile, iar tu faci asta, te poți numi erou. În cazul în care atunci când te întorci hârtia este udă, într-o poziție diferită de cea în care ai lăsat-o sau pur și simplu, nu mai există, ar trebui să îți pui semne serioase de întrebare. Cel mai probabil apa a intrat în coductă, ceea ce înseamnă că există defecțiuni ale țevilor de scurgere. În plus, s-ar putea să aibă loc și o deversare de ape reziduale din canalizare. În ambele cazuri, acest truc te-a salvat.

Nu te costă nimic să faci acest lucru. Ba dimpotrivă, te va ajuta extraordinar de mult. Deci, pentru a stopa o posibilă apariție a mucegaiului, să plasezi o bucată de papetărie în chiuvetă este o soluție foarte accesibilă.

Există și un truc pentru a descoperi dacă cineva a intrat nepoftit în casă cât timp ai fost plecat. Tot ce trebuie să faci este să pui pe partea superioară a clanței un lucru minuscul, cum ar fi un ac mic. Dacă atunci când ajungi acasă, îl găsești pe jos, înseamnă că ai avut musafiri.

