Ce presupune metoda japoneză de a usca hainele mai repede iarna. Cum trebuie așezate, de fapt

De: Andreea Stăncescu 19/02/2026 | 21:23
Iarna aduce o serie de dificultăți în gospodărie, iar uscarea hainelor este una dintre cele mai frecvente probleme. Fără soare puternic și cu ferestrele deschise mai rar, umezeala rămâne în țesături mai mult timp, iar hainele capătă un miros neplăcut. Mulți oameni apelează la calorifere sau uscătoare electrice, însă există o metodă simplă și eficientă, inspirată din stilul de viață japonez, care poate accelera uscarea rufelor fără costuri suplimentare.

Aerul rece și nivelul ridicat de umiditate din locuință încetinesc evaporarea apei din țesături, iar hainele pot rămâne umede mult timp. Pe lângă senzația neplăcută la atingere, apare și mirosul specific de umezeală, iar în unele cazuri se formează condens pe pereți sau chiar mucegai.

Principiul de bază al acestei tehnici de uscare a hainelor este circulația eficientă a aerului. Chiar dacă temperaturile sunt scăzute, aerisirea camerei pentru câteva minute pe zi reduce umiditatea din interior și accelerează procesul de uscare. De asemenea, modul în care sunt așezate hainele este esențial.

Rufele nu trebuie îngrămădite pe uscător, ci poziționate la distanță una de cealaltă, preferabil pe umerașe sau pe suporturi care permit aerului să circule liber. Atunci când aerul ajunge uniform la fiecare piesă, umezeala se evaporă mai repede.

Un alt truc eficient este folosirea unui ventilator orientat spre haine. Nu este nevoie de căldură puternică, deoarece mișcarea constantă a aerului ajută mai mult decât temperatura ridicată. În plus, japonezii profită de spațiul vertical, așezând hainele mai sus, unde aerul cald se acumulează în mod natural. O tehnică populară este și aranjarea alternativă a hainelor, combinând articolele lungi cu cele scurte și pe cele groase cu cele subțiri, pentru a permite o ventilație uniformă.

Această metodă nu doar că grăbește uscarea, dar previne mirosurile neplăcute și reduce riscul apariției mucegaiului. În același timp, contribuie la economisirea energiei, eliminând nevoia folosirii frecvente a uscătorului electric. Cu puțină organizare și atenție la circulația aerului, hainele se pot usca eficient chiar și în cele mai reci zile.

