Este bine să oprești caloriferele în camerele goale? Ce se întâmplă cu consumul, de fapt

De: Irina Vlad 18/02/2026 | 17:55
Pentru a face economie la factura lunară de încălzire, mulți români caută soluții pentru a rămâne cu cât mai mulți banii în buzunar (și cât mai adăpostiți la căldură). Una dintre practicile folosite se referă la oprirea alimentării cu căldură a caloriferelor din camerele nelocuite. Cât de avantajoasă este această metodă și ce se întâmplă cu consumul, de fapt?

Odată cu majorarea prețurilor la energie, tot mai mulți români adoptă o serie de măsuri pentru a reduce sumele de pe facturile de la încălzire. În sezonul rece, aceste sume pot crește seminficativ, în funcție de tipul de încălzire. Oprirea caloriferelor în camerele care nu sunt locuite sau folosite parțial poate fi una dintre metodele simple și la îndemâna pentru a reduce costurile de pe facturi.

Este indicat sau nu să oprești caloriferele în camerele goale

Oprirea caloriferelor din camerele mai puțin locuite poate reprezenta o modalitate optimă de a reduce acest consum. Mai mult de atât, căldura se va redistribui eficient în spațiile în care sunt cel mai des locuite, ceea ce va duce la un consum de căldură mai scăzut. Potrivit calculelor estimative, în funcție de dimensiunea camerei, românii pot face o economie de 10% din costurile totale de încălzire.

Pe lângă oprirea caloriferelor din casă, mai există și alte metode de a reduce facturile la încălzire. Neacoperirea caloriferelor cu haine sau alte obiecte și curățarea lor de praf – pentru a permite circulația aerului – este una dintre ele.

De asemenea, utilizarea termostatelor inteligente care scad temperatura automat pe timpul nopții sau când nu este nimeni acasă poate avea efecte neașteptate la costul final al facturii de căldură.

De asemenea, în cazul locuințelor încălzite cu ajutorul centralelor pe gaz, reducerea temperaturii cu 1-2 grade poate reduce suma de pe factura de energie – fiecare grad înseamnă economii de 5-7%.

