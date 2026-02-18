Acasă » Știri » Ce răni a suferit fetița pe care Emil Mortu a încercat să o răpească în Italia. Tatăl ei povestește tot calvarul trăit în magazin de copilă

De: Andreea Stăncescu 18/02/2026 | 18:43
Sursa foto: Captură video / bergamonews

Emil Mortu a fost audiat luni în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate la ieșirea dintr-un magazin din Bergamo. Tatăl copilei a descris momentele dramatice în care suspectul a smucit copilul din brațele mamei, încercând să fugă cu ea. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a arătat agresiunea bruscă.

Mai mulți agenți de pază și clienți au ajutat la imobilizarea bărbatului până la sosirea poliției. În urma agresiunii, fetița a suferit o fractură de femur și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Tatăl a povestit că a reușit să blocheze agresorul, salvând copilul, dar că mama și fetița au căzut la pământ în timpul incidentului.

Ce a spus tatăl fetiței

Tatăl fetiței a povestit în detaliu momentele dramatice în care suspectul a încercat să o smulgă din brațele mamei. El a explicat că bărbatul s-a năpustit asupra copilului, apucând-o de picior și încercând să fugă cu ea, iar întreaga scenă a fost șocantă și ireală pentru întreaga familie. Tatăl a intervenit imediat, reușind să-l blocheze pe agresor și să protejeze copilul, chiar dacă în timpul intervenției mama și fetița au căzut la pământ.

„S-a apropiat de noi, apoi a apucat-o pe fetiță și nici măcar nu știu ce voia să facă apoi cu ea. A fost o situație ireală. Am reușit să îl blochez, ferm. A dat drumul fetei, iar mama și cea mică au căzut la pământ”, a povestit tatăl fetiței.

Sursa foto: bergamonews

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, este arestat pentru tentativă de răpire agravată și vătămare corporală gravă. Momentan nu se cunosc motivele care l-au determinat să acționeze astfel. Conform autorităților, nu are un domiciliu stabil și nu figurează cu antecedente penale. Incidentul a stârnit un val de reacții în presa italiană și în rândul publicului, fiind considerat extrem de șocant atât prin violență, cât și prin rapiditatea acțiunilor agresorului.

