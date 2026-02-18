Andreea Bostănică și Florin Ristei, săgeți acide pe internet! Cum a reacționat vedeta de la Neatza după ce șatena i-a zis „dă-ți un reset din fabrică”

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a captat atenția fanilor de pe rețelele sociale și a devenit rapid subiect de discuție în mediul online. Scandalul, care implică replici dure și tensiuni între cele două tinere influencerițe, a atras comentarii și din partea unor vedete din România, precum Speak și Florin Ristei, care și-au exprimat punctele de vedere și au analizat situația.

Discuția dintre Florin Ristei și Speak a vizat tocmai acest incident, iar cântărețul a recunoscut că nu o cunoaște foarte bine pe Andreea Bostănică, deși știe că are o prezență puternică pe rețelele sociale, că videoclipurile ei devin rapid virale și că are numeroși fani.

Totuși, acesta a menționat că a observat conflictul dintre Andreea Bostanică și Iuliana Beregoi. În ultima perioada, șatena a adus numeroase critici „rivalei sale” în mediul online.

„Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de ea? Am văzut și eu cine e, nu știu ce face, dar am văzut că rupe pe Internet. Influenceriță, sau ce e? Se certa și o înjura pe Iuliana Beregoi”, a spus Florin Ristei, pe contul de TikTok al lui Speak.

Ulterior, Andreea Bostănică a reacționat la comentariile lui Florin Ristei, amintindu-i că s-au întâlnit de mai multe ori în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” și că au făcut chiar și o poză împreună. Aceasta a subliniat că a participat la emisiune încă de la vârsta de 13 ani.

„Cum nu mai ştii ? ați făcut poză cu mine ultima oară când am fost la ‘Neața și am cântat piesa nouă! Dați un reset din fabrică vin la ‘neața cu Răzvan şi Dani de la 13 ani”, a scris Andreea Bostanică.

Cum a răspuns Florin Ristei la comentariul influenceriței

Florin Ristei a răspuns cu umor la mesajul Andreei Bostănică, glumind că probabil ar trebui să fie mai selectiv cu pozele pe care le face cu diferite persoane și că nu-și mai amintește de ea.

„E clar, nu tre’ sa mai fac poze cu toată lumea”, Florin Ristei.

