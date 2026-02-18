Acasă » Știri » Se închid școlile și joi, 19 februarie. Vortexul polar forțează autoritățile din acest județ să mute cursurile online

De: David Ioan 18/02/2026 | 20:54
Cursurile din unitățile de învățământ din județul Brăila vor fi suspendate joi, conform unei hotărâri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brăila.

Măsura este determinată de ninsorile abundente care afectează zona. Excepție fac școlile din municipiul Brăila, unde activitatea didactică se va desfășura în continuare cu prezență fizică.

Meteorologii explică faptul că episoadele de frig intens și ninsorile abundente din această perioadă sunt determinate de pătrunderea unui val de aer rece de origine arctică, un tipar atmosferic obișnuit iarna în estul Europei.

Decizia CJSU prevede că toate școlile din județ, în afara celor din municipiu, vor trece temporar la predare online. În localitățile vizate, cursurile nu sunt oprite complet, ci continuă în format digital pentru a evita deplasările în condiții meteo dificile.

În ziua de miercuri, orele s-au desfășurat deja online, ca urmare a viscolului și a ninsorilor puternice care au afectat județul. Situația meteo a impus menținerea măsurilor de siguranță și pentru ziua următoare.

Totodată, condițiile de vreme severă și drumurile acoperite de zăpadă provoacă dificultăți şi în mai multe localități din județul Constanța. În contextul afectării transportul elevilor și al profesorilor, unele școli ar putea decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță că, în prezent, la nivelul județului sunt raportate 7 unități de învățământ care întâmpină probleme. Hotărârea privind desfășurarea sau suspendarea orelor va fi luată în funcție de evoluția vremii și de starea drumurilor în cursul dimineții.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a drumurilor afectate de căderile de zăpadă, în mai multe localități au fost semnalate dificultăți în transportul elevilor și al cadrelor didactice. La acest moment, potrivit datelor furnizate de directorii unităților de învățământ, sunt 7 școli afectate în întreg județul. Cel mai probabil, aceste școli vor avea cursurile cu prezență fizică suspendate, în funcție de condițiile meteo și starea drumurilor la orele dimineții. Lista este în permanentă actualizare pe baza hotărârilor consiliilor de administrație de la nivelul unităților de învățământ. Situația este monitorizată permanent, iar eventualele modificări vor fi comunicate în timp util. Vă mulțumim!”, transmite ISJ Constanţa.

Autoritățile îi îndeamnă pe părinți și elevi să urmărească anunțurile oficiale ale școlilor și ale ISJ Constanța pentru informații actualizate privind modul de desfășurare a cursurilor.

Conform prognozei meteorologice, de miercuri dimineață până joi dimineață, vremea rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime sunt cuprinse între -6 și 0 grade, iar cele minime se situează între -8 și 1 grad, fiind negative în toată țara.

În estul teritoriului, ninsorile viscolite vor continua, cu rafale ale vântului de 50–70 km/h, ceea ce va reduce vizibilitatea. În Carpații Meridionali și de Curbură, intensificările vântului vor ajunge la 70–90 km/h. Se va depune un strat nou de zăpadă, estimat la 10–20 de centimetri.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–15 l/mp, iar în sud-est se pot înregistra valori de peste 20 l/mp. Aceste condiții determină autoritățile să mențină măsurile de protecție și să adapteze activitatea școlară în funcție de evoluția vremii.

