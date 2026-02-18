Localitatea din Italia în care poți cumpăra o casă cu doar 22.400 $. Are 3 camere și o terasă superbă

Localitatea italiană Sale San Giovanni atrage tot mai mult atenția celor care visează la o casă într-un decor rural autentic, fără să fie nevoiți să investească sume mari.

În această zonă liniștită din Piemonte, o proprietate cu trei camere și o terasă cu vedere superbă poate fi cumpărată cu doar 22.400 de dolari, un preț care pare greu de crezut pentru piața imobiliară europeană.

Localitatea din Italia în care poți cumpăra o casă cu doar 22.400 $

Oferta a stârnit interes tocmai datorită raportului excelent între cost și calitatea vieții pe care o promite, într-un sat unde timpul pare să curgă mai lent, iar peisajele sunt de o frumusețe aparte.

Casa, situată într-o zonă de deal, oferă două dormitoare, o baie și un living luminos, completate de o terasă care devine rapid punctul central al locuinței. De aici, priveliștea asupra colinelor piemontese creează o atmosferă de vacanță permanentă, iar liniștea satului transformă fiecare dimineață într-un moment de relaxare.

Locuința este ideală pentru cei care caută un refugiu simplu, ușor de întreținut, dar suficient de confortabil pentru a fi folosit atât ca reședință permanentă, cât și ca loc de evadare în weekend.

Are 3 camere și o terasă superbă

Interiorul păstrează farmecul caselor tradiționale italiene, cu încăperi intime și detalii care reflectă stilul rustic al regiunii. Lumina naturală pătrunde generos în toate camerele, iar compartimentarea eficientă face ca spațiul să fie practic și plăcut.

Sub casă se află și o pivniță utilă, perfectă pentru depozitare sau pentru transformarea într-un mic spațiu de hobby, așa cum obișnuiesc localnicii.

Sale San Giovanni este cunoscută pentru atmosfera sa calmă, pentru traseele de drumeție și pentru peisajele care îmbină pădurile, câmpiile și dealurile cultivate. Străduțele înguste și ritmul tihnit al vieții locale atrag tot mai mulți străini care caută o alternativă la aglomerația urbană.

Prețurile accesibile ale proprietăților din zonă reprezintă un avantaj major, mai ales pentru cei care își doresc o investiție sigură într-o regiune cu potențial turistic în creștere.

