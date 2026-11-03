Gina Pistol, dezvăluiri din bucătărie. Preparatul care nu lipsește niciodată din meniu

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au o fiică pe nume Josephine, iar pentru buna sa creștere artistul și prezentatoarea TV au adoptat un stil de viață sănătos. Vedeta de la PRO TV a dezvăluit care sunt alimentele de la care își țin departe fetița.

Gina Pistol are o siluetă de invidiat. Deși are un program încărcat, își face mereu timp să pregătească mese delicioase și sănătoase, mai ales pentru fiica sa. Aceasta a mărturisit că pune accent pe o alimentație echilibrată. Prezentatoarea TV a spus că încă de la începutul diversificării, a ales pentru Josephine să îi formeze obiceiuri alimentare sănătoase, fără zahăr sau fast-food. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce se mănâncă în casa lui Smiley și Gina Pistol

Gina Pistol a făcut noi dezvăluiri din căsnicia cu Smiley. De această dată a vorbit despre alimentație și spune că în casa lor se mănâncă sănătos.

Încearcă să o țină departe pe Josephine de zahăr și fast-food, iar atunci când se află în oraș, fetița este deja atentă la ce are voie și ce nu să consume.

„La noi în casă se mănâncă sănătos. Și Josephine. Pe ea, de exemplu, o țin cât mai departe, cât pot eu, de zahăr și de junk food. Și dacă mergem undeva unde este multă mâncare diversificată, întotdeauna mă întreabă: «Mama, e ok să mănânc asta?». Dar cred că, cumva, știe și ea ce are voie să mănânce și ce nu are voie să mănânce”, a declarat Gina Pistol pentru Wowbiz.

Preparatul care nu lipsește niciodată din meniu

Totodată, vedeta a mai recunoscut și care este preparatul care nu lipsește niciodată din meniu. Josephine adoră să mănânce ciorbă, așadar Gina se conformează de fiecare dată.

„Fiică-mea în fiecare zi trebuie să mănânce un bol de supă sau de ciorbă. E ciorbăreasă”, a mai spus ea.

Deși este mereu în preajma bucătarilor renumiți, Gina Pistol spune că nu îndrăznește să le ceară sfaturi. Vedeta nu ezită să se inspire de pe internet.

„Da! De ce nu? Ei, stau acum să-i sun, să-i zăpăcesc la cap?”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

Și dacă tot am pomenit de meniu, blondina pare să adore timpul petrecut în bucătărie. Aceasta a dezvăluit că este gospodină și preferă să stea o zi întreagă să prepare zacuscă, pentru a avea la iarnă.

„De ce, mă, nu? Ba da, ba da. Eu sunt muncitoare, măi. Îmi fac timp. La zacuscă stai o zi întreagă și te ocupi numai de asta. Dar pe urmă cine mănâncă toată iarna zacuscă?”, a conchis ea.

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Gina Pistol, mărturisiri despre căsnicia cu Smiley. Cine este mai jucăuș și cine mai strict