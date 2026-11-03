BANCUL ZILEI | Anunțuri românești

Românii au un talent aparte atunci când vine vorba despre anunțurile scrise în grabă, iar unele dintre ele ajung să stârnească hohote de râs. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă câteva dintre cele mai amuzante anunțuri românești care vă vor amuza pe cinste.

Anunțuri românești… mama ei de gramatică!

– Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.

– Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.

– Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.

– Vând voal pentru mirese cu găurele mici.

– Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.

– Avem ciorapi de femei lungi.

– Servim cu frișcă clientela bine bătută.

– Vând maşină de cusut mână și picior.

– Confecţionăm genți din pielea clientului.

Alte bancuri amuzante

În armată.

– Cine are la el un cuțit, să facă un pas înainte! zice sergentul.

– Eu am unul, domn sergent!

– OK. Vei merge o săptămână în Hawaii cu toate cheltuielile incluse.

Ziua următoare sergentul pune aceeași întrebare și toți dau un pas înainte.

– Foarte bine, toți la curățat cartofi!

Un bărbat merge cu soția la un restaurant elegant. După ce se așază la masă, chelnerul vine să le ia comanda.

— Bună seara! Ce doriți să serviți?

Soțul, foarte sigur pe el, spune:

— Pentru mine, un steak de vită, în sânge, cu cartofi gratinați și un pahar de vin roșu. Pentru soția mea, o salată.

Chelnerul se uită la femeie și întreabă politicos:

— Doriți salata simplă sau cu pui?

Soțul intervine imediat:

— Simplă, că ține dietă!

Chelnerul notează comanda și pleacă. După câteva minute, se întoarce cu mâncarea. Pune steak-ul în fața bărbatului și salata în fața femeii.

Se uită la soție, apoi la soț și spune:

— Poftă bună! Și felicitări pentru voință, doamnă!

Femeia ridică o sprânceană:

— Pentru ce să mă felicitați?

Chelnerul zâmbește:

— Păi, să reziști să-l privești pe soțul dumneavoastră mâncând așa ceva, în timp ce dumneavoastră aveți doar o salată… trebuie să aveți multă voință!

Femeia se uită la soț și îi spune calm:

— Dragule, auzi ce spune domnul? Că am voință!

— Da, iubito, sigur că ai!

— Atunci, în seara asta, când ajungem acasă, o să am voință să dorm singură!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Ghidul de la castelul medieval din România

BANC | „Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?”