BANCUL ZILEI | Adevărul despre bunele maniere

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bunele maniere fac toți banii!

Două tipe stau de vorbă.

-Când am născut primul copil soțul mi-a dăruit o casă la munte.

-Ce drăguț!

-Daaa! Și când am născut al treilea copil mi-a luat un jeep!

-Ce drăguț!

-Ție ce ți-a luat soțul tău când ai născut?

-Mi-a plătit un curs de bune maniere.

-Da? Și la ce te ajută?

-La socializare. Înainte spuneam „du-te dracu”, acum spun „ce drăguț!”

Alte bancuri haioase

Omida vorbitoare

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace. El strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!

Soțul, soția și amantul

Un bărbat se întoarce acasă mai devreme decât de obicei și își găsește soția în pat, transpirată și agitată.

— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?

— Vai, dragule, nu te speria! Mi s-a făcut rău și am deschis geamul să intre aer.

Bărbatul se duce spre fereastră și vede un tip agățat de pervaz, la etajul 5.

— Băi, tu ce cauți acolo?!

— Domnule, eu… eu sunt instalatorul! Verificam geamurile!

Soțul, nervos, îl trage pe tip în casă și începe să-l lovească. La un moment dat, bărbatul fuge și sare pe scări, dar soțul îl urmărește.

Când ajunge la parter, soțul vede un tip care fuge în stradă și strigă după el:

— Stai, mă, că n-am terminat cu tine!

Un vecin îl oprește și îl întreabă:

— Domnule, de ce alergați așa?

— Mi-a prins nevasta un instalator în casă și acum fuge!

Vecinul se uită mirat la el:

— Și ce treabă ai tu cu instalatorul? Doar nu ești tu soțul ei!

Bărbatul se oprește, se gândește câteva secunde și spune:

— Aoleu… atunci pe cine băteam eu mai devreme?!

Soțul și soția

Soția îl sună pe soț:

– Dragule, sunt la supermarket. Vrei să-ți cumpăr ceva?

Soțul:

– Da, iubire, cumpără-mi ceva care să mă facă fericit!

Soția:

– Bine, imediat!

După două ore, soțul primește un mesaj: „Am cumpărat ceva care te va face foarte fericit. Ajung în 10 minute.”

Soțul, nerăbdător, o așteaptă la ușă. Când intră, vede că soția are în brațe un cățeluș.

– Ce-i asta?! întreabă el.

– Ai spus că vrei ceva care să te facă fericit!

– Păi da, dar eu mă gândeam la o bere rece și un meci de fotbal!

Soția zâmbește:

– Știu, dar berea era la ofertă doar dacă luai și câinele!

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