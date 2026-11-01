Au fost găsiți cei trei frați dispăruți. De cine se ascundeau minorii

Frații dispăruți în Sălaj au fost găsiți! Denis Antonio (11 ani) și Raluca Mădălina (12 ani) se aflau alături de tatăl lor, în timp ce Ioan, băiatul în vârstă de 13 ani, a fost găsit alături de prietenul tatălui lor. Minorii le-au spus polițiștilor că se ascundeau de teamă să nu fie găsiți și duși înapoi la mama lor, deoarece își doreau să locuiască cu tatăl lor.

Sâmbătă, 31 octombrie, doi dintre copii au fost găsiți în localitatea Șard, județul Cluj, alături de tatăl lor. Este vorba despre mezinul familiei, Denis (11 ani) și Raluca Mădălina (12 ani). Locul unde au fost descoperiți se află în apropiere de magazinul unde recent au fost surprinși pe camerele de supraveghere amplasate la intrarea în local. Ioan, adolescentul de 13 ani, a fost găsit în această duminică, 1 noiembrie, în localitatea Turea, județul Cluj, alături de prietenul tatălui său.

„În urma activităților desfășurate de forțele de ordine, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orelor 18.25, doi dintre cei trei minori respectiv Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județ Cluj. Aceștia urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru verificări suplimentare. Activitățile continuă pentru identificarea celui de-al treilea minor, efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne depunând în continuare toate eforturile necesare pentru clarificarea situației”, au transmis poliţiştii.

Reamintim că Rostaș Denis Antonio (11 ani), Rostaș Ioan (13 ani) și Rostaș Raluca Mădălina (12 ani) au dispărut în urmă cu 4 zile de la o fermă din Sălaj, unde locuiește și lucrează mama lor. Operațiunile de căutare s-au desfășurat în zonele împădurite, inclusiv în apropiere de localitățile Cornești și Turea. Aproximativ 100 de persoane, jandarmi, polișiști și voluntari i-au căutat pe cei trei minori pe mai multe sectoare de drum. La operațiune a fost folosită inclusiv o dronă cu cameră cu termoviziune, mașini de teren, ATV-uri și câini de urmă.

În timpul căutărilor, anchetatorii au luat în calcul inclusiv posibilitatea ca cei trei minori să fi fost răpiți. Până de curând, copiii au locuit cu tatăl lor, însă în momentul dispariției se aflau la mama lor, la o stână din Sălaj.

Bănuielile unei posibile răpiri au fost alimentate în urmă cu o zi, când un apel la 112 anunța că mezinul familiei a fost văzut într-un magazin alături de un bărbat, despre care se crede că este fostul concubin al mamei lor. Bărbatul ar avea antecedente violente și ar fi fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor.

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