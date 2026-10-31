Au fost răpiți cei trei frați din Sălaj? Un cioban l-ar fi văzut pe unul dintre copii cu un bărbat necunoscut

Au fost răpiți cei trei frați din Sălaj? Un cioban l-ar fi văzut pe unul dintre copii cu un bărbat necunoscut
Denis Antonio (11 ani), Ioan (13 ani) și Raluca Mădălina Rostaș (14 ani) sunt de negăsit de 3 zile/ sursă foto: social media
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Operațiunile de căutare pentru găsirea celor trei frați, Denis, Ioan și Raluca, dispăruți în județul Sălaj continuă. Ancheta se complică după ce un apel la 112 anunța că unul dintre copii ar fi fost văzut însoți de un bărbat. 

Potrivit unui voluntar care a participat la operațiunea de căutare, alarma a fost dată în noaptea de vineri spre sâmbătă (30-31 octombrie), când un cioban a sunat la 112 și a anunțat că unul dintre minorii dispăruți ar fi fost observat în compania unui bărbat.

Se complică ancheta în cazul celor trei frați dispăruți

Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca minorii să fi fost răpiți, însă nu exclud și celelalte variante. Operațiunile de căutare s-au desfășurat în zonele împădurite, inclusiv în apropiere de localitățile Cornești și Turea. Aproximativ 100 de persoane, jandarmi, polișiști și voluntari au pornit în căutarea celor trei pe mai multe sectoare de drum.

„Am fost aseară cu jandarmii, cu mai mulți voluntari la căutări, pe limită cu Cornești, comuna Cârbău, limită cu Sălajul. Și am făcut căutări pe acolo, în pădure, cu ATV-urile, ne-am uitat pe acolo, pe la Laguna Albastră, peste tot, și am ajuns într-un final chiar în satul Cornești și mai este acolo un sat, Turea. Azi-noapte, pe la vreo 1 și ceva, a primit un telefon la 112 poliția, că un cioban ar fi intrat în contact, poate ar fi văzut acolo copiii. Și apoi s-au deplasat acolo, la fața locului, și nu mai știu nimic. Deocamdată nu mi-a zis nimeni nimic”, a spus voluntarul pentru Digi24.

Rostaș Denis Antonio (11 ani), Rostaș Ioan (13 ani) și Rostaș Raluca Mădălina (12 ani) sunt de negăsit de trei zile, după ce au dispărut din localitatea Borla, județul Sălaj. Autoritățile au transmis mesaj Ro-Alert în județele Sălaj și Cluj și fac apel la populație să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea minorilor.

„Facem apel către toate persoanele care pot oferi informații cu privire la locul în care s-ar putea afla cei trei minori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, a transmis Poliția Sălaj.

Potrivit polițiștilor, cei trei minori au următoarele semnalmente:

  • Rostaș Denis Antonio, 11 ani: are o înălțime de 1,55 metri, cântărește aproximativ 45 de kilograme, are ochii căprui, fața ovală și părul scurt. La momentul dispariției, purta o geacă neagră.
  • Rostaș Ioan, 13 ani: are o înălțime de 1,50 metri, cântărește aproximativ 45 de kilograme, are părul scurt și ochii căprui. La momentul dispariției, era îmbrăcat cu un trening gri.
  • Rostaș Raluca Mădălina, 12 ani: are o înălțime de 1,50 metri, cântărește aproximativ 50 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui. La momentul dispariției, purta pantaloni roz cu o dungă neagră.

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