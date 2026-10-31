Am aflat cine e femeia care a țepuit-o pe Oana Monea cu mii de euro! Denisa avea o relație apropiată cu fosta ispită de la Insula Iubirii

Am aflat cine e femeia care a țepuit-o pe Oana Monea cu mii de euro! Denisa avea o relație apropiată cu fosta ispită de la Insula Iubirii
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CANCAN.RO a aflat cine e Denisa, femeia care ar fi țepuit-o zdravăn pe Oana Monea la bani, după aproape zece ani de prietenie! Fosta ispită de la Insula Iubirii i-ar fi fost alături în cele mai negre momente, inclusiv după moartea mamei și în perioada în care s-a operat. După ce s-ar fi văzut cu banii în mână, Denisa s-ar fi făcut nevăzută. Ce să-i faci? Se mai întâmplă și la case mai mari.

Scandalul ar fi pornit după ce Oana Monea i-ar fi împrumutat Denisei câteva mii de euro. Femeia ar fi venit la ea plângând, i-ar fi povestit că trece printr-o situație dificilă și că are nevoie urgentă de bani. Oana ar fi ajutat-o, convinsă că își sprijină o prietenă apropiată. După ce ar fi primit suma, Denisa ar fi devenit tot mai rece și ar fi blocat-o peste tot.

Nici după mai bine de un an, Oana nu și-ar fi recuperat banii Așa că fosta ispită ar fi renunțat să mai aștepte și ar fi dus disputa în instanță.

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Ea e femeia care țepuit-o pe Oana Monea

Apropiații Oanei Monea au dat-o în vileag pentru CANCAN.RO pe Denisa, femeia care i-ar fi întors spatele blondinei după aproape zece ani de prietenie! Cele două ar fi fost nedespărțite, iar fosta ispită de la Insula Iubirii i-ar fi fost alături la greu, inclusiv după moartea mamei și în perioada în care a trecut printr-o operație.

„Oana a avut o prietenă foarte bună, nu de cafele, ci de drum lung, de încredere. Se cunoșteau de 10 ani. Toate bune și frumoase până când i-a dat niște bani. Femeia a venit la ea plângând, spunându-i că s-a întâmplat ceva și că are nevoie de bani. Oana a ajutat-o mereu. Când i-a murit mama, i-a fost alături. Când s-a operat, se ducea la ea și îi făcea duș. Nu a crezut niciodată că ar putea să îi facă așa ceva. Nu i-a dat banii nici după un an și ceva. După ce i-a dat banii, femeia a devenit din ce în ce mai rece.

Femeia care a țepuit-o pe Oana Monea

Femeia care a țepuit-o pe Oana Monea. Sursa foto Social Media

Oana a înregistrat-o, iar înregistrările au fost luate în considerare la proces. Se vedea clar că minte. Oana a câștigat procesul, dar femeia a făcut apel și încă mai durează. Acum îi pare rău că nu a cerut și daune. Nu îi pasă de bani, dar vrea să-i ofere o lecție”, au povestit apropiații Oanei pentru CANCAN.RO.

Scandalul continuă

Pentru moment, Oana Monea a ieșit învingătoare din prima rundă a războiului cu Denisa. Numai că scandalul nu s-a terminat aici! Potrivit apropiaților blondinei, fosta prietenă ar fi contestat decizia și ar fi făcut apel, așa că mingea este din nou în terenul judecătorilor. Verdictul nu este definitiv, iar lupta pentru banii împrumutați continuă.

După aproape zece ani de prietenie, cele două au ajuns să-și tranșeze socotelile în instanță. Iar Oana nu ar vrea doar să-și recupereze banii, ci și să-i dea fostei amice o lecție pe care să n-o uite prea curând. Prietenia s-a dus, banii au rămas în centrul scandalului, iar deznodământul se lasă încă așteptat.

Și, dacă tot vorbim despre procese, Oana Monea mai are un front deschis. Fosta ispită așteaptă vești și în dosarul cu Maria Avram, după experiența de la Insula Iubirii 2025. Oana solicită 30.000 de euro, susținând că a fost defăimată în urma emisiunii difuzate de Antena 1. Rămâne de văzut cum se vor încheia cele două litigii și ce decizii vor lua instanțele.

VEZI ȘI: Oana Monea o face praf pe „Prințesa” Bianca de la Insula Iubirii. Detaliul jenant observat de fosta ispită supremă, la nevasta Prințului Marco

Oana Monea o mitraliază pe soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii. Când va avea loc procesul dintre cele două rivale: „Maria trăiește pentru mine”

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