Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum

Moartea lui Andrei Petrache, fostul fotbalist al echipei Rapid București, continuă să ridice semne de întrebare. Tânărul în vârstă de 26 de ani a fost găsit fără viață după aproape o lună de căutări, iar circumstanțele în care și-a pierdut viața rămân neclare. Familia, prietenii și foștii colegi s-au reunit pentru a-l conduce pe ultimul drum, într-un moment marcat de durere și numeroase omagii.

Andrei Petrache fusese dat dispărut de familie pe 2 octombrie 2026, după ce plecase de acasă, din cartierul Crângași, din București. Căutările s-au încheiat pe 27 octombrie, când trupul neînsuflețit al tânărului a fost descoperit în apropierea Casei Radio. Potrivit informațiilor apărute, acesta ar fi fost găsit de muncitorii care efectuau lucrări de defrișare în zonă.

Andrei Petrache a fost condus pe ultimul drum

Vestea tragică a îndurerat comunitatea fotbalistică, mai ales că Andrei fusese un membru important al echipei Rapid, unde ajunsese să poarte inclusiv banderola de căpitan. La înmormântarea sa au participat familia, apropiații și foștii săi colegi, care au dorit să îi aducă un ultim omagiu.

În memoria tânărului, foștii rapidiști au aprins fumigene roșii, culoarea simbolică a clubului pentru care acesta a evoluat. Gestul lor emoționant a reflectat legătura pe care o păstrau cu fostul coechipier.

După ceremonia de înmormântare, mama lui Andrei a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost alături de familie în aceste momente cumplite. Femeia a mărturisit că sprijinul și rugăciunile oamenilor au însemnat enorm pentru cei îndurerați.

„Vă rămânem recunoscători tuturor celor care au ales sa fie lângă Andy (Poe) pe ultimul drum, am simțit suferinta voastră și știu că rugăciunile voastre il vor inalta sufletul la cer! Mulțumim, oameni buni!”, a declarat mama lui Andrei Petrache.

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