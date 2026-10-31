Gafă de proporții pentru o vedetă! A confundat prazul cu ceapa verde într-o reclamă, iar internauții au taxat-o imediat

O vedetă internațională a ajuns în atenția internauților după ce a făcut o confuzie neașteptată în timpul unei reclame pentru un serviciu de livrare a cumpărăturilor. Momentul amuzant a devenit rapid subiect de glume pe rețelele sociale, mai ales că protagonista a fost taxată imediat de fani pentru greșeala făcută.

Este vorba despre Cheryl Cole, cântăreața britanică surprinsă în timp ce le prezenta urmăritorilor săi produsele alimentare comandate de la un supermarket cunoscut. În clipul publicat pe Instagram, artista a vorbit despre ingredientele pe care obișnuiește să le aibă în bucătărie, menționând morcovii și ceapa verde. Numai că leguma pe care o ținea în mână nu era cea despre care vorbea, ci un praz.

Greșeala cântăreței nu a fost trecută cu vederea

Greșeala nu a trecut neobservată, iar utilizatorii platformei au reacționat imediat. Unii au corectat-o pe cântăreață, în timp ce alții au făcut haz de necaz, amuzați de faptul că aceasta nu a recunoscut leguma pe care o prezenta.

Nici compania de livrări nu a ratat ocazia de a intra în jocul glumelor. Reprezentanții au ales să trateze situația cu umor și au răspuns comentariilor internauților: „Dacă Chezzy spune că este ceapă verde, atunci ceapă verde este!”. Replica a contribuit la popularizarea momentului și a transformat confuzia într-un episod savuros al campaniei publicitare.

Potrivit informațiilor apărute, Cheryl Cole ar fi primit aproximativ 500.000 de lire sterline pentru această colaborare. Apariția face parte din eforturile sale de a reveni în atenția publicului, după o perioadă dificilă în plan personal.

Cântăreața se pregătește și pentru o nouă provocare profesională, urmând să facă parte din juriul emisiunii „The Voice UK” în sezonul din 2027. Revenirea sa pe micul ecran vine după moartea fostului partener, Liam Payne, eveniment care a marcat-o profund.

CITEȘTE ȘI: Le primești la supermarket, dar NU ar trebui să păstrezi mâncarea în ele! Avertismentul Mihaelei Bilic

Nu e o glumă! Cât costă o porție de jumări la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara