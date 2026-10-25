Nu e o glumă! Cât costă o porție de jumări la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara

Nu e o glumă! Cât costă o porție de jumări la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara
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Ileana Sterp a intrat în lumea afacerilor din domeniul HoReCa și și-a deschis propriul restaurant în Hunedoara, la jumătatea lunii septembrie. Sora lui Culiță Sterp a pus bazele localului Hrana cu ajutorul unui prieten, iar printre preparatele care se regăsesc în meniu se numără și cele inspirate din bucătăria tradițională românească. Cât trebuie să scoată din buzunar clienții pentru a se bucura de o masă în restaurantul vedetei?

Deși este cunoscută în mediul online pentru proiectele sale, Ileana Sterp a decis să își extindă activitatea și să investească într-o afacere diferită de cele cu care și-a obișnuit urmăritorii. Noul restaurant, situat într-o zonă apreciată de turiști din Hunedoara, și-a deschis porțile pe 16 septembrie, iar evenimentul a fost marcat de prezența familiei și a prietenilor, care au venit să îi fie alături în acest moment important.

Cât costă o porție de jumări la restaurantul Ilenei Sterp

Printre preparatele care atrag atenția în meniul restaurantului se numără tăițeii de casă cu legume coapte și jumări. Cei care vor să încerce această combinație trebuie să plătească 30 de lei pentru o porție. Preparatul îmbină pastele făcute în casă cu legumele coapte și jumările, ingrediente care trimit cu gândul la bucătăria tradițională românească, reinterpretată într-o variantă potrivită pentru meniul unui restaurant.

Este important de precizat că prețul de 30 de lei este pentru preparatul complet, nu pentru o porție simplă de jumări. Acestea sunt incluse în rețeta tăițeilor de casă, alături de celelalte ingrediente.

Foto: hrana.restaurant

„A fost un vis. Apoi au fost zile de muncă, seri lungi, emoții și mult suflet pus în fiecare lucru. Acum, e aici. Și miercuri, 16 septembrie, deschidem ușa pentru voi.

Poate că de aici începe, de fapt, povestea noastră. Cu o masă așezată, cu oameni în jurul ei și cu bucuria de a împărți ceea ce am construit cu mâinile și sufletul nostru. Bine ați venit. Ne cunoaștem, stăm la aceeași masă și lăsăm locul acesta să prindă viață prin voi”, a transmis Ileana Sterp despre restaurant.

Ce alte prețuri găsesc clienții în meniul restaurantului

În categoria gustărilor, tarifele pornesc de la 30 de lei și ajung până la 50 de lei, în funcție de preparatul ales. Pentru cei care preferă să înceapă masa cu o supă, restaurantul propune două variante: supă de pui cu găluște și supă de castraveți gătiți. Ambele sunt disponibile la prețul de 30 de lei.

Nici salatele nu lipsesc din oferta localului. Clienții pot opta pentru salată de cartofi, care costă 30 de lei, sau pentru salată verde, al cărei preț este de 20 de lei. Oferta este completată de pastele de casă, preparatele din carne și pește și deserturile incluse în meniul restaurantului.

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