Teodora Sava a reușit să impresioneze juriul de la The Voice UK și Vocea României în același timp: „Will.i.am mi-a spus că vom face hituri împreună”

A reușit să întoarcă 8 scaune la Vocea României și The Voice UK în această toamnă, o performanță care ne fac mândri că suntem români. Teodora Sava e singura concurentă din istoria show-ului care participă simultan la ambele emisiuni, atât din țara noastră, cât și din Marea Britanie. La The Voice UK a ales să facă parte din echipa lui Will.i.am, iar la show-ul din România i-a ales ca antrenori pe Theo Rose și Horia Brenciu. Invitată în platoul emisiunii CANCAN Exclusiv, Teodora a povestit totul despre experiența la care unii doar visează.

Teodora Sava a impresionat jurații cu vocea ei incredibilă în ambele țări. Cât de dificil este să concureze în ambele emisiuni simultan, cum a ajuns să facă parte din echipa lui Will.i.am și ce reacție a avut artistul atunci când a ascultat-o, ne spune chiar Teodora. Este fan Destiny’s Child încă din copilărie, însă nu a știut că Kelly Rowland face parte din juriu la The Voice UK. Simte că artista ar fi înțeles-o altfel din punct de vedere muzical, dar nu regretă decizia luată.

Teodora Sava: „Will.i.am mi-a spus că vom face hituri împreună”

CANCAN.RO: L-ai ales pe Will.i.am. De ce el și nu Sir Tom Jones sau Kelly Rowland?

Teodora Sava: În primul rând, noi nu știam ccă Kelly e în juriu, a fost primul ei an. Mă gândeam că nu e neapărat pe stilul meu, din toți, tot pe Will l-aș fi ales. Spre exemplu, pe Sir Tom Jones îl respect foarte mult și este o prezență iconică în industria muzicală din toată lumea, însă, muzical vorbind, știam că ar putea fi prea old school, poate îmi alegea piese prea vechi, poate nu înțelegea stilul meu artistic. Într-adevăr, la emisiunile astea mergi și cânți cover-uri, dar speram ca cineva sa vadă și viziunea mea de artist, în afara emisiunii. M-am gândit că din toți Will m-ar înțelege foarte bine.

Și a fost pentru mine un șoc atunci când am văzut că e Kelly în juriu. Cine mă cunoaște știe că sunt fană Destiny’s Child și Beyonce. Eu l-am ales pe Will pentru că a avut un pitch foarte bun, mi-a spus că sunt AI proof, că dacă voi fi în echipa lui mă va lua în studio și vom face hituri împreună. Acum, că nu s-a întâmplat încă asta, nu e nimic, am modalitățile mele de a ajunge la el și de a-i reaminti.

CANCAN.RO: Kind reminder pentru Will.i.am, dacă se uită la noi.

Teodora Sava: Da, sincer, chiar o să-i readuc aminte, pentru că am spus și pe scenă că o să țin minte chestia asta. Acum, fiind în emisiune, cred că Kelly m-ar fi înțeles mult mai bine muzical, ar fi făcut alte alegeri pentru mine.

CANCAN.RO: Dacă ai fi pusă acum în fața unei alegeri, și ar trebui să alegi între Will și Kelly, pentru o colaborare, pe cine ai alege?

Teodora Sava: Vezi, tot pe Will l-aș alege pentru o colaborare, pentru că el e și producător muzical și ar face chestii mai noi.

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