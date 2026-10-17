Mina Blue a întors toate scaunele la Vocea României. Cine este concurenta care i-a cucerit pe antrenori

Mina Blue a întors toate scaunele la Vocea României. Cine este concurenta care i-a cucerit pe antrenori
Mina Blue a întors scaunele la Vocea României / Sursa foto: Captură PRO TV
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Mina Blue a reușit să atragă atenția tuturor celor patru antrenori de la Vocea României, după ce a interpretat o piesă celebră a trupei Nirvana. Momentul său din ediția difuzată pe 16 octombrie a fost unul dintre cele mai apreciate, iar concurenta a avut de ales artistul care o va îndruma pe parcursul show-ului.

Pe scena emisiunii de la Pro TV, concurenta a interpretat melodia Smells Like Teen Spirit, una dintre cele mai cunoscute piese ale formației Nirvana. Vocea și energia sa au fost suficiente pentru ca toate scaunele să se întoarcă, iar antrenorii de la Vocea României să încerce să o convingă să li se alăture.

Smiley și Tudor Chirilă au evidențiat calitățile sale artistice și potențialul pe care îl are în muzică.

În timp ce Smiley și-a exprimat dorința de a o cunoaște mai bine și de a descoperi ce poate construi alături de ea, Tudor Chirilă a remarcat combinația de influențe muzicale și entuziasmul concurentei. În cele din urmă, Mina Blue a ales echipa Irinei Rimes.

„Nu știu pe ce îți bazezi alegerea în seara asta, eu pot să-ți spun doar că îmi place foarte tare cum ai cântat. Eu îmi doresc să te cunosc mai bine, să-mi dau seama ce poate face vocea ta și, de ce nu, să colaborăm pe muzica ta”, i-a transmis Smiley.

Sursa foto: Captură PRO TV

Cine este Mina Blue și cum și-a început cariera muzicală

Mina Blue provine dintr-un sat din centrul Italiei și a crescut într-o familie cu posibilități financiare limitate. Tatăl său lucra într-o fabrică, iar mama se ocupa de gospodărie. Pasiunea pentru muzică a apărut încă din copilărie, deși nu avea rude implicate în domeniul artistic.

A început să cânte la 12 ani, iar spectacolele din localitatea natală și din împrejurimi i-au adus primele câștiguri. La 16 ani, a urmat cursuri de canto pentru a-și dezvolta tehnica vocală, însă experiența acumulată pe scenă a avut un rol esențial în formarea sa.

La 18 ani, s-a mutat la Roma, unde s-a întreținut lucrând ca bonă și chelneriță. Ulterior, a intrat într-o trupă, iar în anii următori a început să ofere lecții de canto.

Artista a cântat în deschiderea unui concert susținut de Zaz și și-a propus să își promoveze propriile compoziții în fața unui public numeros. În 2015, a părăsit Italia cu gândul la o carieră internațională. După o vizită la Berlin, a decis să rămână în capitala Germaniei și să își continue parcursul muzical.

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