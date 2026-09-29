Vocea casetelor video, moment de sinceritate. Irina Margareta Nistor: „Nu m-am simțit niciodată bine în pielea mea”

Irina-Margareta Nistor ne vorbește despre trendul actual din cinematografie unde „se caută un supererou, Sebastian Stan de exemplu” și ne dezvăluie numele celor doi titani ai ecranului pentru care, în tinerețe, i-a bătut inima. Cunoscutul interpret de film povestește care a fost cel mai neconvențional gest pe care l-a făcut în numele iubirii și recunoaște că, dacă cineva o supără sau o nedreptățește nu uită nici după 30 de ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Irina-Margareta Nistor ne spune cine a făcut-o să radă până i s-a șters machiajul și ne explică de ce, niciodată, nu s-a simțit o femeie puternică. Recunoaște că nu se sperie ușor, dar îi este frică de Alzheimer și de faptul că nu există în România legea eutanasierii umane.

Cel mai cunoscut traducător din România își aduce aminte de cel mai frumos moment din carieră, dar și de cel mai neplăcut, când „am suferit ca un câine”. Irina-Margareta Nistor ne povestește unde și-a dus mama atunci când a câștigat primii bani și mărturisește că cel mai tare se enervează în sala de cinema dacă cei de lângă ea mănâncă floricele sau deschid câte o sticlă de suc. Cu umor și sinceritate, cunoscutul interpret de film recunoaște că singurul lucru pe care l-ar vrea șters din viața ei sunt…kilogramele. Cât despre cel mai greu moment, Irina-Margareta Nistor ne spune că peste despărțirea de mama ei, de acum 20 de ani, nu a putut să treacă nici azi, pentru că „mama este o prezență permanentă pentru mine”

CANCAN.RO: Ești cel mai cunoscut critic de film al României. Care a fost cea mai emoționantă întâlnire a ta cu un actor celebru de la Hollywood?

Irina-Margareta Nistor: Nu sunt cel mai mare critic, România are critici mult mai mari. Ca să spun drept, poate cea mai frumoasă întâlnire a fost cu Armand Assante, pe l-am revăzut acum și în „Odiseea” lui Konchalovsky unde, după părarea mea, este un Ulise mai bun decât Matt Damon. Tare aș fi vrut să știu, dar poate pentru asta ar trebui să fac o ședință de spiritism, dacă Nemescu văzuse filmul și atunci l-a ales pentru „California Dreamin’ ”.

Am făcut împreună cu Armand Assante și o filmare împreună, pentru un documentar despre Cristian Nemescu, la Buzău în gară, ca să imităm decorul. Apoi, în seara de proiecție toată lume aa fost foarte impresionată. Țin mine că Armand Assante, săracu’, și-a dorit foarte mult să mănânce o salată boeuf. Nu există așa ceva în niciun restaurant, deci mai reflectați atunci când faceți meniurile.

CANCAN.RO: Mergi, de ani de zile, la cele mai prestigioase festivaluri de film. Cum s-a schimbat publicul în ultimii 18 de ani?

Irina-Margareta Nistor: La festivalurile mari publicul este relativ puțin, majoritatea este format din oameni de meserie, cronicari de presă scrisă, cinema, televiziune, facebook și tiktok, că la Cannes au și așa ceva. Este cu totul alt public decât cel de la concerte. Apropo de asta, eu iubesc exclusiv Festivalul Enescu. Întorcându-mă la ce m-ai întrebat, este un public mai puțin răbdător, se plictisește ușor. Mai pleacă din sală, se uită in telefon, ceea ce este cam enervant. Acum 18 ani nu era așa.

Trendul in cinematografie:„In zilele noastre se caută un supererou, Sebastian Stan de exemplu”

CANCAN.RO:În secret, ai fost vreodată îndrăgostită de un mare actor?

Irina-Margareta Nistor:Da, de doi. Unul era Gary Cooper iar altul Gregory Peck. Asta până am aflat că era bun prieten cu Fidel Castro și atunci l-am șters de pe listă. Nu mi-am dorit niciodată să-i cunosc de adevărat. S-ar putea să se mai nască încă doi actori ca ei, chiar dacă e altă lume, alte circumstanțe acum, e mai complicat. În zilele noastre se caută un supererou, Sebastian Stan de exemplu. Care, întâmplător, este un om foarte drăguț. A și avut o educație foarte solidă, mama lui a fost profesoară de pian și de aici pornește totul.

CANCAN.RO: Și apropo de iubire, care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Irina-Margareta Nistor: I-am lăsat un trandafir pe ștergătoarele de la mașină, dar și-a dat seama cine sunt și eu m-am liniștit că n-aveam concurență.

CANCAN.RO: În viața personală, a existat vreun lucru pe care nu l-ai putut ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putut să treci?

Irina-Margareta Nistor:Cu jumătatea am avut mare noroc, nu am avut ce să reproșez, să mă plâng. Dar în relațiile normale, dacă se întâmplă ceva neplăcut, nu uit nici după 20 sau 30 de ani.

CANCAN.RO: Ce te face să râzi cu adevărat? Dar să plângi?

Irina-Margareta Nistor: Râd la niște bancuri inteligente. Recent am revăzut, pentru a treia oară, „Băieți de oraș” și am ras până mi s-a dus machiajul. I-am zis și lui Bendeac. Impresionant e că glumele nu erau deloc vulgare, ceea ce este foarte rar.

Culmea, orice veste bună mă face să plâng. Este plânsul acela de bucurie. Am plâns la primul Palme D’or a lui Mungiu și la orice întâmplare irepetabilă. Am ajuns la Iași, eram invitată la o televiziune de acolo. Lângă televiziune era un restaurant unde am fost cu o bună prietenă care s-a stins acum câțiva ani. Nu se mânca foarte bine, dar avea un nume tentant. Nu mă vrut să merg acolo așa că am ajuns la următorul, unde se mâncarea era foarte bun, dar era închis, deschideau în octombrie. M-am întors la primul restaurant, unde prănzisem cu Laura, prietena mea și mi-am dat seama că ea a decis că trebuie să mănânc acolo.

Irina-Margareta Nistor este sinceră: „Nu m-am simtit niciodată bine în pielea mea”

CANCAN.RO: Când te-ai simțit cea mai puternică femeie? Dar cea mai vulnerabilă?

Irina-Margareta Nistor:Puternică nu m-am simțiți niciodată, ca femeie. Da, adevărat, mutăm munții, dar în cu totul alte direcții noi, femeile. Nu m-am simțit niciodată bine în pielea mea. Nici în adolescență nu mi-a plăcut, a fost oribil. După 60 de ani încolo, merge.

Cea mai vulnerabilă mă simt tot timpul, oricând se poate întâmpla ceva. Nu mă sperii de orice, e adevărat, dar Alzheimer-ul și faptul că nu dau legea cu eutanasia, da. Eu, fiind puțin mai franțuzoaică, o să mă duc în Franța când o fi, că acolo au dat-o. Si nu am înjurat niciodată, îți dai seama ce-ar fi să mă apuc. Când mai zic câte un ‘la naiba’ râde toată lumea( râde, n.red.).

CANCAN.RO: Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai neplăcut?

Irina-Margareta Nistor: Cel mai bun a fost la „Sundance Film Festival”, am avut standing ovation timp de câteva minute. Culmea e că la mormoni am fost. Iar cel mai neplăcut moment l-am trăit după Revoluție, când un coleg de redacție s-a băgat să dubleze desenele animate. Știu, despre morți numai de bine, dar atunci spunea că e bolnav, să-l înțelegem, dar a mai trăit 36 de ani.

CANCAN.RO: Lumea în care ai trăit și ai intrat n-a fost una ‘prietenoasă’. Cum ai reușit să faci față invidiei, răutății?

Irina-Margareta Nistor:Invidia și răutatea există de când lumea. E foarte important să nu îi bagi în înseamă, să le dai ignore. Așa fusesem învățată acasă, de ai mei. Stăteam în cartierul asta, aproape de Bariera Vergului, unde era mai puțin elegant ca să spun așa. Mă trimiteau să iau gheață și sifoane și eu mârâiam de fiecare dată. Bunica spunea „Hai, că nu te-am trimis în Patagonia”, dar până la urmă am ajuns și acolo. Dacă striga cineva după mine cu te miri ce măscări, nu răspundeam. Că îl enervez mai tare dacă fac așa. Îmi plăcea să vânt sticle pentru că păstram o parte din bani să merg la Cinema Munca. 3 lei primeai pe o sticlă goală iar un bilet de cinema costa 2,5 lei.

CANCAN.RO: Apropo de bani, mai ții minte când i-ai câștigat pe primii? Și pe ce i-ai cheltuit?

Irina-Margareta Nistor: Din televiziune i-am câștigat. Eram colaborator și ne plăteau prin Uniunea Scriitorilor. Țin minte că am scos-o pe mama la Capșa și am comandat icre negre, fazan cu cartofi păi și parfait de alune, ca să fie totul perfect. I-am făcut praf pe toți, tipic. Cum îi iau așa îi dau.

Dar înaine de asta, primii mei bani i-am câștigat la 19 ani când am intrat la facultate. Dădeam meditații și, lucru rar, am pus banii deoaprte. Vara mai luam și niște grupuri de turiști ca ghid și așa am reușit să cumpăr o mașină de scris. Mama făcea traduceri și era mai ușor. În fiecare an tata mergea cu mașina la Miliție ca să demonstreze că nu a scris niciun „Jos Ceaușescu”.

CANCAN.RO: Pari o femeie calmă, liniștită. Se mai întâmplă să te și enervezi?

Irina-Margareta Nistor: Mă enervez la cinema când oamenii încep să vorbească între ei sau să mănânce floricele. Mai ales pentru că miros a cocos și eu nu suport acel miros oribil. În al doilea rând bagă și scot mâna din pungă și le văd mișcarea, cu coada ochiului. Mă enervează îngrozitor. De aia stau doar în rândul întâi, pentru că acolo nu vrea să stea nimeni și sunt liniștită. Unde mai pui că oamenii mai deschid și câte o sticlă din când în când, care fâsâie.

O singură dacă mi-am luat niște stafide în ciocolată, la un film. Și mi-am adus aminte că prima bătaie din viața mea am căpătat-o pentru că am furat niște stafide. Am luat bătaie cu nuiaua de alun. Erau într-un dulap, am găsit unde e cheia, am deschis, am simulat că nu am umblat la ele.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

Irina-Margareta Nistor: La kilograme. Eu am fost bine strict când aveam 30 de ani și cică așa rămâi și pe lume cealaltă. Acum mă întreabă lumea dacă am vrut să slăbesc. Eu de la 3 ani vreau să dau jos (râde. n.red.) și nu am reușit. La mine în familie, pe linie feminină, de 6 generații încoace suntem mioape și cu kilograme în plus. Când eram mică la noi în cartier era o cofetărie, „Lăcrămioara”, Toți copiii o vizitau, zilnic, iar eu nu aveam voie decât duminica. Și tot n-a folosit la nimic.

Cea mai mare durere: „Mama este o prezență permanentă pentru mine”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Irina-Margareta Nistor: Nu știu dacă l-am depășit. Este vorba de despărțirea de mama, în noiembrie se fac 20 de ani. Pe 13 noiembrie o să fiu la Londra, are ea grijă să nu fiu niciodată acasă în această dată. Și-ar fi dorit teribil de mult să ajungă la Londra, dar nu s-a putut. O singură călătorie am făcut împreună, în Spania.

După ce s-a dus mama, câțiva ani nu am reușit să mai fac brad de Crăciun. Atunci a fost cel mai complicat moment pentru mine. Ei nu se desprind decât dacă noi plecăm de acasă. Mama este o prezență permanentă pentru mine. În altă viață se pare că am fost surori, chiar gemene.

CANCAN.RO: Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

Irina-Margareta Nistor: Cred că lumea știe, cea mai mare pasiune a mea este să pilotez, dar nu am brevet. De pescuit am făcut-o la Mamaia sat, cu mama. Mi-am dat seama că e mai puțin plictisitor decă crede lumea. Nu croșetez, nu cos, nu calc. Cumpar haine care nu trebuie călcate.

Și fac cocktailuri foarte bune, mă întreabă prietenii când mai fac un „Verde de Paris”. Curacao bleu cu suc de portocale și, în rest, secretul alchimistei (râde, n.red).. De curând am făcut și o salată de fructe și mi-a ieșit. Eu nu mănânc mâncare gătită dar, mai demult, i-am făcut cuiva o ciorbă. 3 ore am muncit la ea și a terminat-o în 5 minute. A fost ultima pe care am făcut-o. Și, fără să vreau, am făcut colecție de căni și clopoței.