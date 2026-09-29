Cum poți cumpăra un apartament executat silit de ANAF. Prețul poate fi cu 50% mai mic

ANAF scoate apartamente la licitație, iar unele ajung să coste cu până la 50% mai puțin decât valoarea de evaluare! Sună ca pontul perfect pentru cine vrea să-și ia o locuință fără să dea o avere. Numai că, înainte să te arunci după „pomana” statului, trebuie să știi foarte bine în ce te bagi.

Prețul mic este partea care îți face cu ochiul. Problemele care pot veni la pachet sunt partea despre care nu prea mai zâmbești. Înainte să te gândești la mobilă, renovare și mutare, uită-te bine în actele apartamentului.

Cum poți cumpăra un apartament executat silit de ANAF

Unul dintre cele mai importante documente este extrasul de carte funciară . Acolo vezi ce apare oficial în dreptul proprietății și dacă există ipoteci, sarcini sau alte drepturi asupra imobilului.

Pe românește, nu te arunca după un apartament doar pentru că vezi o sumă care pare suspect de mică. Poate fi chilipir. Poate fi și începutul unei aventuri de care nu aveai nevoie.

Aici este momeala care îi face pe mulți să deschidă imediat anunțurile ANAF. La prima licitație, prețul de pornire este cel stabilit prin evaluare. Dacă nu se vinde, la următoarea licitație prețul poate fi redus cu 25%. Și dacă tot nu se găsește cumpărător, la al treilea termen reducerea poate ajunge la 50% din valoarea de evaluare, potrivit regulilor procedurii fiscale.

Adică un apartament evaluat la 400.000 de lei poate ajunge, la un moment dat, să pornească de la 200.000 de lei.Numai că asta este prețul de pornire, nu înseamnă că îl iei automat cu atât.

Dacă se bagă mai mulți doritori, începe bătălia.

Ca să participi la licitație, trebuie să vii și tu cu bani. Taxa de participare reprezintă 10% din prețul de pornire. De exemplu, la un apartament care pornește de la 300.000 de lei, trebuie să achiți 30.000 de lei pentru a putea participa. Nu câștigi? Banii se restituie, potrivit procedurii. Câștigi? Suma se scade din prețul final.

Dar există și un detaliu important: odată ce ai depus oferta, nu faci „stai că m-am răzgândit”. Oferta este fermă și irevocabilă pe durata licitației.

La ce trebuie să fie românii atenți

Poți cere să vezi apartamentul înainte de licitație. Numai că nu înseamnă că vei intra obligatoriu în el. Dacă locuința este ocupată, dacă persoana din interior nu cooperează sau există alte probleme, vizionarea poate deveni dificilă ori chiar imposibilă. Așa că există și varianta în care licitezi pentru un apartament pe care nu l-ai putut vedea complet.

Și aici începe adevărata aventură. Faptul că ai adjudecat proprietatea nu înseamnă automat că o găsești goală. Dacă în apartament locuiește cineva, trebuie văzut foarte clarcine este acea persoană și în baza cărui drept stă acolo. Poate exista un chiriaș cu un contract. Poate fi o persoană care ocupă imobilul fără drept.

În funcție de situație, dacă omul nu pleacă de bunăvoie, pot urma demersuri legale pentru evacuare.

Și uite cum „apartamentul la jumătate de preț” începe să vină cu un bonus pe care nu-l vedeai în anunț: nervi, timp și cheltuieli.

Un alt lucru pe care cumpărătorii trebuie să-l știe: la vânzările silite nu există garanția obișnuită pentru vicii ascunse. Dacă după ce ai cumpărat descoperi probleme serioase ale locuinței, costurile pot ajunge în cârca ta.

De aceea, înainte de licitație trebuie verificat tot ce poate fi verificat: instalația electrică, țevile, infiltrațiile, starea pereților, utilitățile și orice altă problemă vizibilă. Pentru că o renovare făcută după ce ai cumpărat poate transforma rapid „afacerea” într-o gaură în buget.

Pentru anumite vânzări de imobile sechestrate, legislația permite și plata eșalonată, în condițiile prevăzute de procedură. Avansul trebuie să fie de cel puțin 50% din prețul de adjudecare, iar diferența poate fi plătită în cel mult 24 de rate lunare, cu costurile aferente prevăzute de lege.

Asta poate suna bine pentru cine nu vrea să scoată toți banii dintr-o dată. Dar, din nou, trebuie citite toate condițiile înainte să intri în licitație.

Unde găsești apartamentele scoase de ANAF

Altă verificare pe care merită s-o faci înainte să bați palma virtual cu ANAF este situația apartamentului la asociația de proprietari.

Restanțele fostului proprietar nu se transferă pur și simplu ca prin magie asupra ta, însă situația poate deveni complicată dacă nu știi exact ce datorii există și ce demersuri au fost făcute pentru recuperarea lor.

Proprietățile scoase la vânzare sunt publicate pe platforma eLicitațiiANAF, unde pot fi consultate informațiile despre bunurile disponibile, prețul de pornire și condițiile licitației. Acolo vezi și documentele puse la dispoziție pentru fiecare proprietate.

Practic, nu trebuie decât să cauți, să verifici și abia după aceea să te gândești dacă merită să intri în cursă.

VEZI ȘI: Apartamentul cu 3 camere care se vinde cu 1.190.000 de euro. Este în București și are 155 de metri pătrați

Apartament cu două camere în Bucureşti, la doar 60.000 de euro. Cum arată şi unde este situat