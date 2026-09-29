Sylvia Sîrbu, mărturisire neașteptată despre bărbații care îi scriu: „Și cei căsătoriți au făcut-o”

Cântăreața Sylvia Sîrbu a răbufnit în mediul online. Artista este exasperată de mesajele pe care le primește în mediul online de la bărbații care o apreciază. Însă, mulți dintre aceștia depășesc limita. Mai mult, cântăreața s-a arătat revoltată de faptul că bărbați căsătoriți au curajul să îi facă propuneri indecente.

Sylvia Sîrbu se află de multă vreme în lumina reflectoarelor și are o comunitate mare de urmăritori în mediul online. Însă printre aceștia s-au strecurat și bărbați care nu au nicio pasiune pentru muzica sa, ci doar o sâcâie cu mesaje, unele dintre ele indecente. Pentru artistă s-a umplut paharul și a venit acum cu o replică pentru toți cei care recurg la astfel de tactici.

Sylvia Sîrbu a răbufnit în mediul online

Sylvia Sîrbu a luat foc și a ținut să trimită un mesaj vehement pentru toți cei care încearcă să o abordeze în mediul online. Artista a publicat mai multe exemple de mesaje indecente care o scot din minți. Aceasta a ținut să sublinieze foarte clar că rețelele sociale nu sunt pentru ea aplicații de dating.

Mai mult, cântăreața s-a arătat surprinsă și revoltată că multe dintre aceste mesaje vin de la bărbați căsătoriți, care au fotografii cu soțiile și copiii lor.

„Primesc, cel puțin pe Facebook, multe mesaje de genul ăsta, sunt obișnuită cu ele. În general le ignor sau le dau block. Nu ai cum să îți lași starea de spirit afectată (…) Ieri am avut una din zilele alea în care, pur și simplu, m-am enervat pentru că oamenii ăștia (…) cred că dacă eu sunt artist și mă îmbrac într-un anumit fel la concerte… Scuzați-mă, mă îmbrac în funcție de eveniment, nu pot să mă duc cu sacul pe mine, mă îmbrac în funcție de evenimentul pe care îl am. Iar dacă mă îmbrac așa ei cred că ne putem trage de șireturi sau să ne permitem niște chestii, pentru că nu știu. Efectiv, nu știu ce o fi în mintea lor”, a spus Sylvia Sîrbu, în mediul online.

Sylvia Sîrbu a mai precizat că obișnuiește să facă schimb de mesaje cu fanii săi, însă intră în discuții doar cu cei care îi apreciază munca și care au ceva real de spus. În schimb, celor care o agasează cu mesaje de tipul „Bună! Ce faci” nu le răspunde niciodată.

„Îmi este drag să fac chestia asta, comunic cu oamenii în online dinainte să existe Instagram (…) Dacă cineva îmi scrie și mă întreabă concret de muzică, de program, de spiritualități, de cristale, de orice, comunic. În momentul în care am timp, comunic (…) Energia mea nu se consumă pe așa ceva (n.r. pe mesajele de genul «Bună, ce mai faci»), a mai spus Sylvia Sîrbu.

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Foto: Instagram