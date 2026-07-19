Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu

Deși în trecut era foarte activă în spațiul online, Sylvia Sîrbu preferă astăzi o prezență mult mai discretă. Artista, cunoscută publicului atât pentru perioada petrecută în trupa A.S.I.A., cât și pentru căsnicia cu Andrei Ștefănescu, apare doar ocazional pe platformele de socializare. Tocmai această raritate face ca fiecare fotografie sau mesaj publicat să atragă atenția fanilor, interesați să afle ce mai face fosta vedetă.

După ce, în ultimii ani, a ales să stea departe de atenția publicului și să își dedice timpul planurilor personale, Sylvia Sîrbu a revenit în atenția fanilor prin două postări distribuite pe contul său de Instagram.

De această dată, artista a ales să nu facă referire nici la cariera muzicală, nici la aspecte din viața privată, ci a transmis un mesaj despre un nou capitol pe care este gata să îl deschidă.

Sylvia Sîrbu se întoarce la studiu

În prima dintre postările publicate pe Instagram, Sylvia Sîrbu le-a transmis celor care o urmăresc că traversează o perioadă de schimbare și că simte că a descoperit un nou drum. Artista a dezvăluit că a ales să își îndrepte atenția către educație și să revină la studiu.

„Minunat cum viața îți arată calea sau, mai bine spus, calea te găsește când ai cea mai mare nevoie de ea! După niște ani de zile mă întorc la studiul psihologiei, de data asta pe o altă nișă despre care sunt foarte entuziasmată să învăț cât mai mult. Las aici acest post mai mult pentru mine, pentru că, la un moment dat, mă voi întoarce în arhivă și îmi voi aminti de acest moment. Soooo, let’s DO THIS!”, a scris artista pe rețeaua de socializare.

Din mesajul publicat reiese că Sylvia Sîrbu a început un proces de transformare personală, orientându-se către o zonă care îi stârnește tot mai mult interesul: psihologia. Alegerea vine după o perioadă în care artista s-a concentrat pe practici precum yoga, meditația și metode prin care a căutat să își mențină armonia interioară și echilibrul emoțional.

Sylvia a revenit cu un mesaj în care s-a raportat la Univers

Nu a trecut mult timp până când Sylvia Sîrbu a publicat un al doilea mesaj în mediul online. De această dată, artista a ales să distribuie o fotografie ce includea un citat inspirațional în limba engleză, peste care a adăugat propriile sale cuvinte.

„După ce am postat Story anterior, asta mi-a apărut în feed! Universul vorbește.”

Textul publicat de Sylvia transmite ideea unui proces aflat în desfășurare, sugerând că lucrurile importante se construiesc în timp, chiar dacă schimbările nu sunt încă evidente pentru cei din exterior. Mesajul pune accent pe răbdare, încredere și acceptarea etapelor prin care fiecare persoană trece pentru a ajunge acolo unde își dorește.

Cei care o urmăresc au văzut această postare ca pe o reflecție a perioadei pe care artista o traversează acum, considerând că Sylvia privește noul început ca pe o direcție potrivită pentru evoluția sa personală.

Chiar dacă publicul o asociază în continuare cu perioada de succes alături de trupa A.S.I.A., Sylvia Sîrbu a ales, după plecarea din industria muzicală, un parcurs complet diferit. Artista și-a orientat atenția către o zonă mai profundă, axată pe echilibru interior și evoluție personală.

În ultimii ani, Sylvia a petrecut o perioadă în Ibiza, unde s-a dedicat studiului practicilor de yoga și meditație. Ulterior, a urmat cursuri de specializare și a obținut certificări recunoscute internațional, implicându-se în proiecte legate de dezvoltare personală și sesiuni de meditație ghidată.

De asemenea, artista a vorbit în repetate rânduri despre pasiunea sa pentru psihologie și procesul de autocunoaștere, domenii pe care pare să le exploreze în continuare.

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