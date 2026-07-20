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Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie

De: Irina Maria Daniela 20/07/2026 | 08:10
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! Sursa foto: Profimedia
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Melanie Chisholm, cunoscută drept Mel C sau Sporty Spice, s-ar fi căsătorit cu iubitul său, modelul australian Chris Dingwall, potrivit The Independent. Ceremonia restrânsă a avut loc sâmbătă, 18 iulie, la The Country House, din Castle Carrock, comitatul Cumbria. Află detalii!

Mel C s-ar fi căsătorit cu un model australian

Potrivit presei britanice, evenimentul a fost discret, fix cum Mel C și-a dorit. În urmă cu patru ani, artista a suferit enorm după o despărțire dureroasă și credea că nu va mai iubi vreodată. Dar l-a cunoscut pe Chris Dingwall, model australian, pe o aplicație pentru dating.

La ceremonie au participat trei dintre fostele sale colege din Spice Girls: Emma Bunton, Melanie „Mel B” Brown și Geri Halliwell-Horner. Acestea au fost surprinse sosind la locație în cursul după-amiezii.

De la eveniment a lipsit Posh Spice. Celebra Victoria Beckham se afla deja în Statele Unite alături de familia sa, unde au urmărit din tribune meciurile de la Cupa Mondială 2026. Aproape toată familia Beckham a fost prezentă la meciul în care Anglia a învins Franța cu scorul de 6-4.

Ce cadou i-a făcut Victoria Beckham lui Mel C

Potrivit MailOnline, Posh Spice i-ar fi realizat fostei sale colege rochia de mireasă pe care i-a făcut cadou de nuntă. Cu toate acestea, informația publicată nu a fost confirmată de cele două foste membre ale trupei Spice Girls.

„Victoria și-ar fi dorit enorm să fie prezentă, dacă ar fi fost posibil. A fost o adevărată plăcere pentru ea să creeze rochia lui Mel”, a declarat o sursă pentru publicația britanică.

Nunta lui Mel C a fost restrânsă

Artista în vârstă de 52 de ani a preferat să organizeze o nuntă restrânsă. Evenimentul a fost găzduit într-o clădire georgiană deținută parțial de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, actorul Ben Forster.

Invitații s-ar fi simțit minunat, iar fiica artistei – Scarlett, în vârstă de 17 ani – a fost domnișoară de onoare.

„Mel spunea mereu că nu se va căsători niciodată, așa că o nuntă mare nu era deloc în stilul ei. Locul este perfect pentru ei: retras, liniștit și într-un peisaj superb”, a declarat o sursă pentru MailOnline.

Cum l-a cunoscut Mel C pe Chris Dingwall

Cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul unei aplicații exclusive de dating, în 2023, care este populară în rândul vedetelor. Mel C s-a lăsat convinsă de prieteni să-și facă un cont pe aplicație după despărțirea dureroasă de fostul iubit, despre care presa britanică a scris că ar fi producătorul Joe Marshall.

Acolo l-a cunoscut pe Dingwall, care locuia atunci în Australia. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată când Mel C a ajuns acolo în cadrul unui turneu. În acea perioadă, artista lucra la cel mai recent album al său, Sweat.

„Albumul surprinde o călătorie emoțională extraordinară, de la suferința provocată de o despărțire până la entuziasmul unei noi povești de dragoste”, a spus Mel C pentru The Telegraph.

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