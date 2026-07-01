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Continuă tensiunile în familia Beckham. Nicola Peltz, acuzată că și-a ironizat cumnata într-o postare pe rețelele sociale

De: Daniel Matei 01/07/2026 | 22:50
Continuă tensiunile în familia Beckham. Nicola Peltz, acuzată că și-a ironizat cumnata într-o postare pe rețelele sociale
Sursa foto: Profimedia
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Nicola Peltz stârnește noi controverse după o postare pe Instagram pe care mulți fani au interpretat-o drept o nouă înțepătură la adresa lui Harper Beckham, sora mai mică a soțului său, Brooklyn Beckham. Mesajul vine pe fondul conflictului care persistă de mai multe luni între cuplu și familia Beckham.

Nicola Peltz, acuzată că și-a ironizat cumnata

Actrița a publicat mai multe fotografii de la nunta fratelui său, Will Peltz, cu modelul Kenya Kinski-Jones. În descriere, Nicola a numit-o pe noua sa cumnată „sora la care am visat” („dream sister”), exprimându-și bucuria că aceasta face acum parte oficial din familie.

Formularea a atras rapid atenția internauților, întrucât Nicola o descrisese în trecut pe Harper Beckham în acest fel. De aceea, mulți utilizatori ai rețelelor sociale au interpretat noul mesaj ca pe o posibilă aluzie la tânăra de 14 ani, în contextul relațiilor tensionate dintre Nicola, Brooklyn și familia Beckham, scrie Page Six.

Tensiunile continuă în familia lui David Beckham

Postarea apare la scurt timp după un nou episod care a alimentat zvonurile privind ruptura dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria Beckham. Potrivit Page Six, Harper Beckham ar fi mers recent la locuința fratelui său din Los Angeles, însă a plecat după ce nu a primit niciun răspuns.

Harper, în vârstă de 14 ani, a mers la vila lui Brooklyn din Beverly Hills la scurt timp după ceremonia în cadrul căreia David Beckham a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Tânăra ar fi ajuns la proprietate cu intenția de a-i înmâna fratelui său o scrisoare scrisă de mână, însă a plecat după doar câteva momente fără să îl întâlnească. Surse apropiate familiei susțin că Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, nu se aflau acasă în acel moment.

După apariția imaginilor cu Harper la casa fratelui său, reprezentanții lui Brooklyn și ai soției sale au susținut că momentul ar fi fost „regizat” pentru presă, invocând prezența fotografilor la fața locului. De cealaltă parte, apropiați ai familiei Beckham au respins categoric acuzațiile și le-au catalogat drept „absurde”.

În ciuda tensiunilor, surse apropiate familiei afirmă că David și Victoria Beckham speră în continuare la o împăcare și că le este dor de fiul lor cel mare.

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