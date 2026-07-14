Victoria Beckham a devenit virală pe rețelele sociale după ce camerele de filmat au surprins-o în tribune la meciul dintre Anglia și Norvegia de la Cupa Mondială 2026. În timp ce David Beckham și copiii lor au sărit în picioare pentru a celebra golul marcat de Jude Bellingham, creatoarea de modă a rămas aproape nemișcată, iar imaginile au atras imediat atenția publicului.

Clipul a generat mii de comentarii și meme-uri, mulți utilizatori glumind pe seama expresiei impasibile a fostei membre Spice Girls. În imagini, David Beckham poate fi văzut ridicându-se imediat de pe scaun și sărbătorind reușita Angliei, în timp ce Victoria păstrează aceeași expresie calmă, potrivit PEOPLE.

După ce reacția sa a devenit virală pe internet, comedianta Jenny Johnson a ironizat-o pe fosta membră Spice Girls într-o postare pe Instagram.

„Am vrut să-mi iau un moment pentru a o evidenția pe cea mai mare fană a Angliei, Victoria, Lady Beckham! Nu există nimic mai frumos decât să susții din tot sufletul naționala Angliei de acasă, iar apoi camerele să o surprindă pe Victoria și să vedem celebrul zâmbet al lui Posh Spice! Este atât de molipsitor! Credeam că eu sunt foarte expansivă când mă uit la sport, dar Victoria îmi întrece cu mult entuziasmul!”, a glumit Johnson.

Reacția plină de umor a lui David Beckham

Fostul căpitan al naționalei Angliei a ales să răspundă cu umor după ce momentul a devenit viral. El a publicat pe Instagram o fotografie cu familia de pe stadion și a glumit spunând că soția sa „sărbătorea pe interior”, sugerând că entuziasmul ei nu este întotdeauna la fel de vizibil ca al celorlalți.

Mesajul lui David Beckham a fost apreciat de fani, care au continuat glumele într-un ton prietenos. Mulți au remarcat că Victoria Beckham este cunoscută de ani buni pentru aparițiile sale publice rezervate și pentru faptul că rareori își exteriorizează emoțiile în fața camerelor de filmat.

O internaută a remarcat în glumă că pasiunea Victoriei pentru fotbal s-ar fi mai estompat de-a lungul anilor.

„A văzut destul fotbal la viața ei. Adică nici eu nu mă entuziasmez când soțul meu mă duce la el la serviciu”, a comentat aceasta.

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