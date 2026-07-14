Actorul american Scott Bryce, cunoscut pentru rolul lui Craig Montgomery din serialul de televiziune „As the World Turns”, a murit la vârsta de 68 de ani, după o luptă cu cancerul esofagian și gastric în stadiul III. Decesul a fost anunțat de prietena sa apropiată, actrița Lucie Arnaz.

Actorul Scott Bryce a murit

„Un actor minunat, un om extraordinar și un soț și tată devotat”, l-a descris Arnaz pe Bryce. Ea a dezvăluit că, deși actorul răspunsese inițial bine la tratament, cancerul a recidivat în ultimele luni, potrivit Page Six.

Lucie Arnaz, în vârstă de 74 de ani, a transmis și un mesaj emoționant pentru soția lui Scott Bryce, Jodi Stevens, cu care actorul s-a căsătorit în 2003, și pentru fiul lor, Jackson, în vârstă de 19 ani.

„Acum veghează asupra voastră dintr-un loc al bucuriei absolute și vă va călăuzi mereu”, a scris actrița. „Dar urăsc aceste despărțiri. Odihnește-te în pace, om minunat și extraordinar.”

Înainte de a muri, Scott Bryce s-a luptat cu un cancer de esofag și de stomac în stadiul III, diagnosticat în 2025.

Cine a fost Scott Bryce

Născut la New York pe 6 ianuarie 1958, Scott Bryce a fost fiul actorului Ed Bryce. A devenit cunoscut în 1982, când l-a interpretat pentru prima dată pe Craig Montgomery în popularul serial As the World Turns. Personajul său a fost implicat într-unul dintre cele mai urmărite triunghiuri amoroase din istoria producției, alături de Betsy Stewart, interpretată de Meg Ryan, și Steve Andropoulos, interpretat de Frank Runyeon.

Bryce a jucat în serial până în 1991, revenind ulterior în mai multe rânduri, ultima apariție fiind în 2008. Interpretarea sa i-a adus două nominalizări consecutive la premiile Daytime Emmy, în 1986 și 1987.

De-a lungul carierei, actorul a apărut și în numeroase producții de televiziune, printre care Blue Bloods, Homeland, 30 Rock, The Blacklist, Law & Order: Special Victims Unit, Chicago P.D. și Murphy Brown. Ultimul său rol a fost într-un episod al serialului Law & Order, difuzat în 2024.

Scott Bryce era căsătorit din 2003 cu actrița Jodi Stevens, alături de care avea un fiu, Jackson. Până în prezent, familia actorului nu a transmis un mesaj public despre deces.

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