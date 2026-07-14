Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la dineul organizat de Emmanuel Macron. Imagini inedite de pe covorul roșu

Președintele francez Emmanuel Macron a organizat un dineu la Palatul Élysée. Scopul evenimentului a fost să marcheze 100 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie franco-român, motiv pentru care președintele României, Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au reprezentat țara noastră. Prima Doamnă a atras toate privirile.

Pe lângă celebrarea celor 100 de ani de la semnarea Tratatului, evenimentul de la Paris a fost organizat pentru susținerea Ucrainei. Lideri din toată lumea au fost prezenți, însă Mirabela Grădinaru a fost în centrul atenției. Ea a purtat o rochie lungă, fluidă, cu un croi lejer și elegant. Imaginile publicate în mediul online au stârnit reacții atât pozitive, cât și critici. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la dineul din Paris

Prima Doamnă a României a optat pentru o ținută cromatică impresionantă. Rochia pe care a ales-o avea un degrade care pornea de la un albastru-marin în partea de sus și cobora spre tonuri luminoase de turcoaz spre poale. Vestimentația ei elegantă și lejeră în același timp a fost completată de o coafură simplă, cu bucle lejere. De asemenea, naturalețea sa a fost pusă în valoare printr-un machiaj discret, de seară.

Nicușor Dan s-a armonizat perfect cu partenera sa. El a optat pentru un costum simplu, de culoare închisă, asortat cu o cravată albastră. După eveniment, acesta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin intermediul căruia le-a mulțumit gazdelor Emmanuel și Brigitte Macron.

Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țările noastre, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Ținuta Mirabelei Grădinaru a fost subiect de discuție în mediul online

În urma imaginilor apărute pe rețelele de socializare, reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii români au apreciat ținuta Mirabelei Grădinaru, alții au criticat-o dur pentru alegerea vestimentară.

„Felicitări și succes! Aveți o doamnă inteligentă, frumoasă și de încredere lângă dumneavoastră”/ „Felicitări și mulțumiri, domnule Președinte Nicușor Dan și doamnă Mirabela Grădinaru, pentru că reprezentați România cu onoare la Paris!”/ „Prea grea pentru o ținută de vară! Trebuia ceva ușor, diafan, pastelat…”, sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți.

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