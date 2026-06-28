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Mirabela Grădinaru s-a făcut remarcată în Polonia. Cum s-a afișat alături de președintele Nicușor Dan, la vizita oficială

De: Emanuela Cristescu 28/06/2026 | 13:09
Mirabela Grădinaru s-a făcut remarcată în Polonia
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Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru (42 de ani), a fost una dintre aparițiile care au atras instant atenția la reuniunea informală organizată în Polonia, unde liderii României, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei au discutat teme importante legate de securitatea Flancului Estic.

Deși discuțiile au fost dominate de subiecte serioase, apărare, securitate și stabilitate regională în contextul războiului din Ucraina, în jurul evenimentului s-a vorbit intens și despre aparițiile oficiale, iar partenera președintelui României a intrat rapid în topul celor mai comentate prezențe.

Mirabela Grădinaru a atras toate privirile

Mirabela Grădinaru a ales o ținută minimalistă, dar de impact: un top din mătase cu imprimeu fin, pantaloni în nuanțe nude și accesorii atent dozate. Fără exagerări, fără elemente stridente, dar cu o eleganță care a ieșit imediat în evidență.

Look-ul a fost completat de o coafură simplă și un șirag fin de perle, detalii aparent discrete, dar care au închis perfect o apariție demnă de un eveniment diplomatic de nivel înalt.

Specialistul CANCAN.RO a analizat apariția Primei Doamne a României și potrivit acestuia, Mirabela Grădinaru s-a remarcat față de prezențele feminine, în ținute asemănătoare construite în jurul unui sacou, alegând un top din mătase imprimat fin și un pantalon nude. Având o siluetă filiformă, partenera președintelui poate aborda orice combinație vestimentară.

Mirabela Grădinaru s-a făcut remarcată în Polonia

Coafura și șiragul simplu de perle au accesorizat fără cusur alegerea. Suntem convinși că și Nicușor Dan a fost sfătuit de partenera sa și a ales un costum de vară, chiar inspirat, care l-a arătat mult mai destins.

La aeroport, cuplul prezidențial român a fost întâmpinat de mai mulți oficiali ai țării gazdă. Prima Doamnă a României a primit un buchet de flori, un gest protocolar care a marcat sosirea delegației române pe teritoriul polonez.

Nicușor Dan a ieșit din tipare

Nici președintele României nu a trecut neobservat. Nicușor Dan a optat pentru un costum de vară, într-o variantă mai lejeră decât stilul său obișnuit.

Nicușor Dan a renunțat la costumul sobru

În plan oficial, liderii prezenți au discutat despre securitatea Flancului Estic și consolidarea cooperării militare și energetice în contextul tensiunilor regionale.

„Astăzi, la Jurata, în Polonia, alături de președinții Karol Nawrocki, Alar Karis, Edgars Rinkēvičs și Gitanas Nausėda, am avut un schimb interesant de idei și viziuni ale României, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei privind securitatea în Europa, consolidarea apărării și descurajarea acțiunilor destabilizatoare pe Flancul Estic, întărirea infrastructurii și a securității energetice”, a spus Nicușor Dan.

Evenimentul din Polonia a venit la scurt timp după summitul Flancului Estic de la Gdansk, unde România a anunțat că va găzdui următoarea reuniune, consolidându-și poziția strategică în regiune. Totuși, vizita președintelui a fost scurtată de tensiunile politice interne, Nicușor Dan fiind nevoit să revină în țară pentru consultări legate de formarea noului guvern.

Între ședințe tensionate, discuții despre securitate și aerul sobru al diplomației, Mirabela Grădinaru a reușit să fure complet scena cu o apariție care a întors privirile și a devenit rapid „subiect de comentat” pe marginea summitului, dincolo de orice agendă oficială.

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Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan

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