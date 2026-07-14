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Ce mesaj ilar a scris un pilot pe cerul Angliei. Imaginea a devenit virală, iar șeful l-a lăudat!

De: Elisa Tîrgovățu 14/07/2026 | 11:16
Ce mesaj ilar a scris un pilot pe cerul Angliei. Imaginea a devenit virală, iar șeful l-a lăudat!
Sursa foto: Pixabay
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Un pilot britanic a atras atenția publicului printr-un gest inedit realizat în timpul unui zbor de testare. Acesta a folosit traseul aeronavei pentru a crea un desen special pe cer, iar mișcarea sa a fost surprinsă de aplicațiile de urmărire a avioanelor. La scurt timp, imaginile cu forma lăsată pe hartă au circulat intens în mediul online și au generat numeroase comentarii.

Aeronava operată de compania Ravenair a plecat sâmbătă de pe aeroportul din Liverpool, efectuând un zbor de test care a durat aproape două ore și a inclus mai multe regiuni din nord-vestul Angliei. În timpul cursei, pilotul a realizat o manevră neobișnuită deasupra estuarului râului Dee, unde a folosit traseul avionului pentru a forma pe harta de zbor mesajul care a stârnit reacții.

„I’m bored” („Mă plictisesc” – n.r.0), a scris pilotul pe cer.

Pentru a desena cele șapte litere, pilotul a executat o serie de schimbări de direcție, viraje și bucle controlate, operațiunea durând aproximativ 20 de minute. Forma creată pe cer a fost observată de utilizatorii platformei Flightradar24, care monitorizează traficul aerian.

Sursa foto: The Guardian

Datele disponibile indicau că avionul zbura la o altitudine de circa 335 de metri, cu o viteză de aproape 100 de noduri. Gestul inedit a atras rapid atenția comunității pasionaților de aviație, devenind subiect de discuții în mediul online.

„N-am mai văzut niciodată un pilot care să spună că se plictiseşte scriind asta pe cer”, a declarat Aaron Rheins, blogger de monitorizare a zborurilor pe TikTok.

Compania i-a lăudat abilitățile

Reprezentanții Ravenair au precizat că aeronava se afla într-o misiune de verificare după ce fusese schimbată o piesă, iar zborul era efectuat de un instructor de aviație în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Chiar dacă traseul realizat pentru a forma mesajul pe cer nu fusese aprobat în prealabil, Wayne Barrett, managerul de operațiuni al companiei, a declarat că pilotul nu va fi pedepsit. Mai mult, acesta a apreciat precizia și îndemânarea demonstrate în timpul manevrei.

Wayne Barrett a comentat situația și a spus că, cel mai probabil, pilotul a găsit o modalitate de a face mai interesant un zbor de verificare care, în mod normal, poate fi destul de monoton. Totuși, managerul de operațiuni al Ravenair a subliniat că manevra a demonstrat un nivel ridicat de precizie.

„Cred că pilotul chiar s-a plictisit puţin, fiind vorba doar de un zbor de test. Trebuie spus, totuşi, că a fost un pilotaj destul de priceput”, a declarat acesta pentru BBC.

Potrivit lui Barrett, momentul neobișnuit a generat o expunere pozitivă pentru companie, iar aeronava a revenit la bază în condiții normale, fără să fie afectată în vreun fel.

„Nu are probleme, dar ne-a adus multă atenţie. Avionul e acum în siguranţă, înapoi în hangar, iar pilotul e în ziua lui liberă”, a adăugat el.

Oficialul companiei a explicat că zborul fusese programat pentru testarea unei componente care fusese schimbată recent.

„Cred că era vorba de un cilindru care trebuia schimbat. În astfel de cazuri, ridicăm avionul pentru un zbor de probă, ca să ne asigurăm că totul e în regulă – şi aşa a fost”, a spus acesta.

Sursa foto: Pixabay

Barrett a mai precizat că, deși mesajul desenat pe cer putea lăsa impresia unei lipse de activitate, realizarea lui a necesitat atenție și concentrare din partea pilotului.

„S-a plictisit el puţin, dar probabil că, până la urmă, a trebuit să se concentreze destul de mult ca să scrie cuvintele – aşa că mai degrabă a fost orice, numai plictisit nu”, a concluzionat Wayne Barrett.

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