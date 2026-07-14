Bilanțul morților a crescut, după incendiul din Bangkok. 30 de persoane și-au pierdut viața

Numărul de victime în urma incendiului din Bangkok, Thailanda a ajuns la 30 de morți. De asemenea, peste 70 de persoane au fost rănite, dintre care 24 se află în stare critică. Potrivit autorităților, este cel mai grav incendiu din ultimii 15 ani.

Duminică, 12 iulie, în jurul serii, un incendiu a izbucnit în zona nordică a Bangkokului . Pompierii au ajuns rapid la fața locului, însă au reușit să stingă focul după o oră și jumătate. Reprezentanții barului susțin că poate găzdui până la 600 de clienți, dar până în momentul de față nu se cunosc detalii exacte despre numărul real al celor prezenți în acea seară.

Bilanțul incendiului din Bangkok a ajuns la 30 de morți

Oficialii au anunțat că bilanțul a ajuns la 30 de morți. Alte 70 de persoane au fost rănite, iar 24 se află în stare critică. Din acest motiv, autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla cauza exactă a producerii incidentului, dar și pentru a stabili dacă barul respecta regulile de siguranță.

Polițiștii au descoperit majoritatea trupurilor neînsuflețite în băi fără ferestre, acolo unde cel mai probabil s-au ascuns pentru a scăpa de flăcări. Luni, 13 iulie, președintele Asociației Inginerilor Structurali din Thailanda, Amorn Pimmanas, le-a transmis reporterilor că a sesizat câțiva factori care ar fi putut agrava pericolul de incendiu. Totodată, el a spus că barul era într-un spațiu închis, avea tavane joase și este posibil să se fi utilizat spumă ca material decorativ, fără un tratament ignifug corespunzător. Alături de ventilația slabă, ar fi făcut ca fumul să se acumuleze rapid și să creeze un aer toxic, care ar fi putut fi principala cauză a morții pentru mai multe victime.

În plus, locația era autorizată ca restaurant cu muzică live, nu ca local de divertisment și asta pentru că se afla în afara zonei în care astfel de afaceri sunt permise. De aceea, Amorn a precizat că nu trebuia să respecte reguli mai stricte de protecție împotriva incendiilor. Nu a fost singurul incident de acest fel. În anul 2022, 14 persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un pub cu muzică în partea de est a țării.

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