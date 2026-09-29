Cum arată Narcisa acum, la 12 ani după ce a fost părăsită de Nicolae Guță. Ce a ajuns să facă pentru bani în 2026, după ce a fost executată silit și a ajuns la sapă de lemn

Cum arată Narcisa acum, la 12 ani după ce a fost părăsită de Nicolae Guță. Ce a ajuns să facă pentru bani în 2026, după ce a fost executată silit și a ajuns la sapă de lemn
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Narcisa și Nicolae Guță
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Narcisa nu mai este deloc femeia pe care publicul o știa din scandalurile cu Nicolae Guță! Au trecut 12 ani de la despărțirea care a pus capăt uneia dintre cele mai urmărite povești mondene, iar între timp viața ei s-a schimbat radical.

Narcisa și Nicolae Guță au avut o relație de aproximativ un deceniu și împreună au un fiu, Alberto. Numai că liniștea n-a fost tocmai punctul forte al cuplului.

Au fost certuri, gelozii, împăcări spectaculoase și episoade care au ținut televiziunile ocupate luni întregi. Narcisa a ajuns unul dintre cele mai cunoscute personaje din presa mondenă, iar aproape orice apariție a ei se transforma într-un nou episod de scandal. În 2014, însă, povestea s-a încheiat.

Ce s-a ales de Narcisa, fosta lui Nicolae Guță

După despărțirea de Nicolae Guță, Narcisa n-a avut tocmai un drum presărat cu lapte și miere. Problemele financiare au început să-și facă loc serios în viața ei. Au existat mai multe procese legate de facturi neachitate și datorii, iar în unele dintre aceste situații s-a ajuns inclusiv la proceduri de executare silită.

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Practic, femeia care în trecut era nelipsită din lumina reflectoarelor s-a trezit în situația de a avea de-a face cu instanțe, creditori și datorii care trebuiau recuperate.

Narcisa și Nicolae Guță

Narcisa și Nicolae Guță

Dacă odinioară Narcisa făcea audiență în platourile de televiziune, acum își ține publicul aproape prin rețelele sociale. În 2026, este foarte activă în special pe TikTok, unde intră frecvent LIVE și discută cu cei care o urmăresc. Adică și-a mutat scena. Nu mai are nevoie de platouri și moderatori. Își deschide telefonul și intră direct în fața oamenilor.

Iar activitatea asta nu este doar de dragul conversației. Una dintre sursele de venit poate fi reprezentată de donațiile primite de la urmăritori în timpul transmisiunilor LIVE. Pe TikTok, acestea apar sub forma „cadourilor”, care pot genera recompense pentru creatorii eligibili, potrivit regulilor platformei. În cazul Narcisei, veniturile pot veni și din colaborări promoționale, reclame sau promovarea unor produse și servicii.

Replicile ei n-au fost uitate nici în ziua de azi

Narcisa nu a fost niciodată genul de femeie care să vorbească în șoaptă. În perioada în care era constant prezentă la televizor, replicile ei deveniseră aproape la fel de cunoscute ca scandalurile. Unele replici sunt virale și în ziua de azi.

„Eu am fost sultana la trompetele lui. Eu le-am dat directiva”. „Guță, pentru limba română apasă tasta 1”, sunt replicile care n-au fost uitate nici în ziua de azi.

Narcisa, fosta lui Nicolae Guță

Narcisa, fosta lui Nicolae Guță

Directă, ironică și fără chef de ocolișuri, Narcisa a reușit să rămână în memoria publicului exact prin stilul acesta. În 2014, apariția Mădălinei Dumitriu, cunoscută drept „Beyonce de România”, în viața lui Nicolae Guță a aprins fitilul.

Narcisa a reacționat dur, iar rivalitatea dintre cele două femei a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite subiecte mondene. Au existat acuzații, confruntări și chiar un episod în care Mădălina a depus plângere la poliție, susținând că ar fi fost agresată de Narcisa. Totul s-a transformat într-un adevărat serial de televiziune. Narcisa chiar a leșinat în direct la un moment dat, într-o scenă care a rămas în memoria publicului.

Ani mai târziu, situația s-a schimbat radical. În 2023, au fost relatate mai multe procese în care Narcisa figura în litigii legate de facturi neachitate și recuperarea unor datorii. Au existat situații în care s-au făcut demersuri pentru executare silită.

VEZI ȘI: Narcisa Guță, bătută cu bestialitate în urma unui scandal. Numele fostei soții a manelistului apare într-un dosar penal

Narcisa Guță, în lacrimi după ce fiul ei și Nicolae Guță au acceptat să facă testul poligraf al lui Selly: ”Ți-ai bătut joc de el!”

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