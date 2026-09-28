Sărbătoare mare în familia lui Codin Maticiuc. Ce urare i-a făcut soției sale, Ana, la aniversarea de 37 de ani: „Știe că o iubesc”

Sărbătoare mare în familia lui Codin Maticiuc. Ce urare i-a făcut soției sale, Ana, la aniversarea de 37 de ani: „Știe că o iubesc”
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Ce urare i-a făcut Codin Maticiuc soției sale / Sursa foto: Instagram
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Este sărbătoare în familia lui Codin Maticiuc! Ana Pandeli, soția actorului, își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar cu această ocazie, producătorul de filme a făcut o excepție de la discreția cu care și-a obișnuit familia și a publicat mai multe imagini cu partenera sa.

Ana Pandeli a împlinit 37 de ani pe 28 septembrie, iar Codin Maticiuc a profitat de moment pentru a-i transmite un mesaj emoționant, presărat, ca de obicei, cu umor. Actorul a povestit că soția lui nu este tocmai încântată atunci când fotografiile cu ea ajung pe rețelele de socializare, motiv pentru care imaginile cu aceasta sunt mult mai rare decât cele cu fiicele lor.

Cu toate acestea, de ziua Anei, Codin a decis să scoată la lumină câteva dintre fotografiile păstrate în telefon și să le transforme într-o mică declarație publică de dragoste.

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„Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea, nici băiatul meu, așa că, de ziua lor, încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe: discreția, pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte. Asta a fost vara noastră, însă. Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc, iar voi să știți că, la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club, mai erau 25 cu soția, care nu au trecut de aprobare. La mulți ani, iubita vieții mele!”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram.

Cei doi au construit împreună o familie numeroasă. Codin Maticiuc și Ana Pandeli au două fetițe, iar alături de ei se află și fiul acesteia dintr-o relație anterioară. Actorul are o relația apropiată cu băiatul soției sale.

Sursa foto: Social media

Cum s-au cunoscut Codin Maticiuc și Ana Pandeli

Povestea lor de dragoste a început la o prezentare de modă organizată de un prieten comun. Codin Maticiuc a fost atras încă de la început de Ana, pe care o descria drept o femeie frumoasă, educată și inteligentă. Totuși, apropierea dintre cei doi nu s-a produs imediat, căci Ana tocmai trecuse printr-un divorț și, în primii doi ani, nu i-a acordat prea multă atenție producătorului de film.

„Pe Ana am cunoscut-o la o prezentare de modă a unei prietene comune. Ea era proaspăt divorțată. Nu mai știu de câți ani. Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată, foarte inteligentă. (…) Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu, iar mie mi se pare că se potrivește foarte bine Dan Munteanu, fiind un nume românesc. (…)”, spunea Codin acum ceva vreme, potrivit informațiilor apărute în presă.

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