Ce a pățit fiul lui Sile Cămătaru după premiera documentarului: ”Trebuie să fiu atent. Sunt mulți oameni ofensați”

Lansarea documentarului despre clanul Cămătarilor nu a trecut fără reacții. Unii s-au regăsit în poveștile prezentate, alții s-au simțit atacați. În mijlocul furtunii s-a aflat și Dani Balint, fiul lui Sile Cămătaru, care a vorbit la ediția specială realizată de Dan Capatos despre presiunea venită după apariția serialului. Valul de comentarii și reacțiile apărute în online l-au afectat mai mult decât și-ar fi imaginat. Dani Balint spune că, imediat după lansarea documentarului, primul impuls a fost să dispară complet din mediul online. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Fiul lui Sile Cămătaru a recunoscut că a fost șocat de numărul persoanelor care s-au simțit vizate de poveștile prezentate. Potrivit acestuia, multe dintre reacții au venit din frustrări mai vechi, scoase acum la suprafață. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primul rând, nu mai voiam să intru pe TikTok. Tot ce vedeam găseam să mă ofenseze. Eu nu pot să-l judec pe tata sau pe unchiul meu. Mi-e și rușine să-mi dau cu părerea. Poate că era mai bine să se spună anumite povești fără să se dea nume. Sunt anumite persoane pe care le-am văzut pe lângă tata și care vorbeau foarte frumos. Păreau că îl apreciază și că sunt prieteni. Apoi am văzut atâtea cuvinte urâte la adresa lui, încât m-a făcut să cred că toată viața au reușit să mascheze frustrarea aceea care, la un moment dat, a ieșit la suprafață.”

Deși spune că nu îi este frică, Dani Balint admite că numele pe care îl poartă îl obligă să fie permanent precaut. Acesta ne-a spus că există oameni care ar putea încerca să se afirme provocând conflicte cu persoane cunoscute. Tocmai de aceea încearcă să evite orice situație care l-ar putea pune în pericol.

„Pe mine nu mă mai afectează chestiile astea. Dar umblu pregătit pe stradă de când sunt eu. Este un nume greu de purtat și unul care vrea să se afirme nu se afirmă cu vreun fraier din colț. Trebuie să fiu atent. Nu știi niciodată de unde vine o problemă. Mai ales acum, după documentarul ăsta. Sunt mulți oameni ofensați.”

Codul de onoare pe care îl respectă cu sfințenie

Dani Balint spune că există o regulă pe care nu a încălcat-o niciodată. Copiii nu trebuie implicați în conflictele adulților. Invitatul lui Dan Capatos a explicat că nu poate înțelege cum unele persoane aleg să atace sau să jignească copii pentru faptele părinților.

„Eu cred că, dacă l-aș vedea pe fiul unui așa-zis dușman al meu și cineva s-ar lua de el, aș interveni. Cred că ăsta este un cod de onoare. Ce să-i reproșezi unui copil? Eu am băiat de 13 ani și un băiețel de un an. Mă uit la ei și nu înțeleg cum pot unii să iasă pe internet și să înjure copii. Ce vină are copilul ăla?”

Una dintre cele mai surprinzătoare declarații făcute de Dani Balint a fost legată de teama că ar putea ajunge din nou după gratii. Fiul lui Sile Cămătaru susține că numele familiei atrage automat o atenție suplimentară și că orice greșeală poate avea consecințe mai mari.

„Există posibilitatea să fiu provocat. Dacă merg pe stradă cu trei băieți și unul dintre ei face o prostie, sunt predispus să mă duc la pușcărie și eu. Trebuie să am grijă pentru că sunt predispus din pricina numelui meu. Tata a făcut anumite fapte, dar a făcut și mult mai multă pușcărie decât era cazul pentru lucruri pe care nici măcar nu le-a făcut. Sunt o persoană impulsivă. Pun ușor la suflet. Dar am învățat să nu mai fac asta și să nu-mi mai pese. Este greu să mă facă cineva să iau pe cineva la bătaie și să fac o greșeală pentru care să-mi petrec viața pe acolo. Viața este prea frumoasă. Există și posibilitatea în care pur și simplu nu mai poți să eviți o situație. Mai sunt și nebuni pe stradă.”