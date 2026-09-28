Fiul Ancăi Dumitra a început grădinița. Ce sumă plătește actrița pentru educația lui

Fiul Ancăi Dumitra a început grădinița. Ce sumă plătește actrița pentru educația lui
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Anca Dumitra
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Anca Dumitra trăiește o perioadă plină de emoții odată cu începutul unui nou capitol important din viața fiului său. Băiețelul actriței cunoscute din serialul „Las Fierbinți” a făcut primii pași la grădiniță, iar vedeta a ales pentru acesta o instituție privată apreciată pentru condițiile oferite copiilor și pentru programul educațional pus la dispoziția familiilor.

Actrița a împărtășit discret momentul cu urmăritorii săi din mediul online. Pe contul de Instagram, aceasta a publicat o imagine surprinsă în curtea grădiniței, decorată cu baloane colorate, alături de mesajul scurt „Gradi start”, marcând astfel începutul unei noi etape pentru micuțul său.

Ce sumă plătește Anca Dumitra pentru educația fiului ei

Potrivit informațiilor disponibile în oferta educațională a instituției alese de familie, grădinița pune accent pe învățarea prin experiențe reale și pe dezvoltarea armonioasă a copiilor. Spațiul exterior este amenajat în mai multe zone tematice, concepute pentru joacă și activități educative, astfel încât cei mici să poată descoperi lumea într-un mediu sigur și adaptat vârstei lor.

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Costurile pentru educația oferită de această instituție sunt semnificative. Taxa anuală de școlarizare pornește de la 11.500 de euro, suma fiind achitată în patru tranșe. La aceasta se adaugă și o taxă de înscriere de 500 de euro, percepută o singură dată.

În urmă cu doar câteva zile, familia a avut un alt motiv de sărbătoare. Fiul actriței, Levi Nicholas, a împlinit vârsta de doi ani pe 17 septembrie. Cu această ocazie, Anca Dumitra a publicat o fotografie rară alături de băiețelul său, imagine care a atras imediat atenția internauților.

Mulți dintre cei care au văzut fotografia au remarcat asemănarea evidentă dintre cei doi. Levi Nicholas pare să fi moștenit numeroase trăsături fizice ale mamei sale, de la forma ochilor și expresivitatea privirii până la linia nasului, sprâncenele și conturul buzelor. Imaginea a stârnit numeroase reacții în mediul online, admiratorii vedetei observând că băiețelul îi seamănă foarte mult.

Fiul Ancăi Dumitra a împlinit doi ani

Pentru aniversarea de doi ani a fiului său, Anca Dumitra a transmis și un mesaj emoționant, pe care l-a publicat pe rețelele sociale. Actrița a ales să își exprime sentimentele într-un mod profund și personal, scriind:

„Nu jumătate, ci întreg. Nu de azi, dintotdeauna, pentru totdeauna. Ești darul meu divin și prin tine se explică Dumnezeu. La mulți ani, iubirea și inima mea toată!”.

De când a devenit mamă, viața actriței s-a schimbat considerabil. Deși continuă să fie implicată în proiecte de televiziune și teatru, aceasta își organizează activitatea astfel încât timpul petrecut alături de fiul său să rămână o prioritate. Anca Dumitra și Manfred Spendier au devenit părinți pentru prima dată în toamna anului 2024, iar acum familia marchează un nou moment important odată cu începerea grădiniței de către micuțul Levi Nicholas.

 

 

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