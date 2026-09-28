Unde-i ordinul de protecție? Ema Uta și Andrei Barbu au două versiuni diferite ale ultimului conflict amoros

Ema Uta și Andrei Barbu s-au despărțit, așa cum vă dezvăluiam în exclusivitate, iar între ei a existat un scandal monstru. Așa cum știm, vedeta și milionarul se separaseră cu trei săptămâni înainte ca Ema să plece în vacanță. Doar că, milionarul nu ar fi suportat să o știe departe așa că ar fi venit după ea, spuneau apropiații Emei, iar la întoarcerea în România ar fi avut loc un scandal monstru între ei. Ulterior, tot persoane apropiate vedetei spuneau că make-up artistul ar fi cerut un ordin de protecție împotriva bărbatului, ordin pe care l-ar fi și obținut. Acum, CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații noi legate de scandalul dintre vedetă și milionar, informații care schimbă datele problemei.

În urmă cu o zi am detonat bomba conform căreia Ema Uta și Andrei Barbu nu doar că nu mai formează un cuplu, dar s-au și despărțit cu scandal. Separarea lor avusese loc în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Ulterior, make-up artistul ar fi plecat într-o vacanță (despre care v-am relatat mai multe aici), unde și-a făcut apariția și Andrei Barbu. Se pare că respectiva escapadă ar fi fost una de împăcare, în teorie, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din vacanță. Așadar, la întoarcerea în țară, a izbucnit între ei un scandal. Doar că, lucrurile nu ar fi fost atât de grave, iar ordinul de protecție nu ar fi existat, de fapt.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Ema Uta și Andrei Barbu

Sursele din apropiarea lui Andrei Barbu au dezvăluit pentru CANCAN.RO că lucrurile au escaladat la întoarcerea în România. Mărul discordiei: un mesaj nepotrivit care a declașat jihadul. Mai exact, milionarul ar fi primit un sms care ar fi dernajat-o profund pe Ema Uta. De acolo până la un scandal cât casa nu ar mai fi fost decât un pas.

Ema nu s-ar fi putut abține să nu facă o criză de gelozie, iar cei doi s-au certat destul de aprins și nimic nu avea să-i oprească. Doar că, se pare că tot conflictul s-ar fi oprit la injurii și țipete, și nu s-ar fi ajuns, de fapt la agresiune fizică, așa cum apropiați ai vedetei ar fi dezvăluit. În ceea ce privește un ordin de protecție pe care Ema l-ar fi obținut împotriva lui Andrei Barbu, acesta nu ar exista, de fapt. Aceleași surse din anturajul bad-boyului sustin că Ema Uta ar fi avut un comportament similar si cu Alex Bodi atunci cand formau un cuplu, iar crizele de gelozie nu ar fi lipsit. Acum, doar ei știu ce s-a întâmplat cu adevărat în cuibușorul lor, dar cert este că relația dintre ei a ajuns la final (cel puțin pentru moment).

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