Romeo Vasiloni vrea să distrugă concurența! Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii l-a provocat pe nr.1 în RXF, Florin Filip

Romeo Vasiloni vrea să distrugă concurența! Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii l-a provocat pe nr.1 în RXF, Florin Filip
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Romeo Vasiloni pare că a găsit rețeta perfectă pentru adrenalină. Dacă în urmă cu ceva timp testa limitele în vila de la Insula Iubirii, acum preferă să le testeze direct în cușcă. Fosta ispită masculină și-a început aventura în MMA în urmă cu aproximativ patru ani, după ce practicase sporturi de contact încă de la 15 ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Romeo a vorbit și despre meciul cu Laurențiu Suciu, din care a ieșit victorios, dar i-a lansat o provocare lui Filip Florin, numărul 1 în RXF. 

Trecerea de la Insula Iubirii la luptele în cușcă nu a fost una dificilă. Și dacă ar fi să compare cele două lumi în care a făcut furori, Romeo știe deja care i se pare mai dificilă. Culmea, nu cușca este cea care îl sperie. Cel mai recent meci, împotriva lui Laurențiu Suciu, nu a fost deloc unul ușor. Romeo recunoaște că adversarul a venit extrem de determinat și că lupta a fost una puternică, însă finalul i-a aparținut lui, victorie prin KO.

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Romeo Vasiloni vrea să-l detroneze pe Florin Filip în RXF

În cușcă, adrenalina este exact ceea ce îl ține în priză. Romeo spune că motivația vine atât din oamenii care cred în el, cât și din propria dorință de a ajunge cel mai bun. Pare mai hotărât ca niciodată să urce în clasamentul RXF. Următoarea țintă pe care și-a fixat-o este Florin Filip, actualul număr 1, pe care spune că vrea să-l detroneze.

Prima oară când am intrat în cușcă a fost acum vreo patru ani. Am zis că vreau să încerc experiența. Eu fac sport de contact de la 15 ani, kickboxing. Am intrat în cușcă și a fost ca un drog. Cred că mai greu este la Insulă, cu toate acele femei care sunt deja în relații nesănătoase. Dacă m-aș mai duce o dată, fără modestie, aș fi ispita supremă. Știu ce am de făcut acum.

Romeo Vasiloni vrea să distrugă concurența

Cel mai mult mă motivează oamenii care cred în mine și mă motivez eu, pentru că vreau să fiu cel mai bun. Adrenalina pe care o simt acolo nu o pot simți nicăieri. Îmi dă viață. Meciul cu Laurențiu Suciu a fost neașteptat de puternic. A fost greu, dar am reușit să câștig prin KO. Laurențiu este foarte puternic și a venit determinat. M-am antrenat constant tot anul, pentru că era deja al cincilea meci pe anul acesta. Nu a fost o pregătire specială pentru el. Următorul meci îl vreau cu Florin Filip, numărul 1 în RXF. Vreau să-l detronez și să-l bat cum nu l-a bătut nimeni. Sunt foarte determinat și mă antrenez constant. Dacă se va concretiza meciul, o să mă mut în sala de antrenament. „Florine, tu știi că eu nu sunt precum adversarii pe care i-ai avut. Să te pregătești bine!”, a spus Romeo Vasiloni pentru CANCAN.RO. 

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