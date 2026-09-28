Ce ar trebui să verifici în casă la începutul toamnei. Lucrurile pe care mulți le amână până când apare o problemă

Începutul toamnei nu înseamnă doar temperaturi mai scăzute și zile mai scurte. Este și perioada potrivită pentru câteva verificări prin casă, înainte ca frigul, ploile și eventualele temperaturi negative să transforme problemele mici în reparații costisitoare. Unele dintre ele pot fi făcute în doar câteva minute.

Trecerea de la vară la sezonul rece este un moment bun pentru verificarea echipamentelor și instalațiilor care vor fi solicitate mai mult în următoarele luni, potrivit Good Housekeeping.

Publicația recomandă ca aceste lucruri să nu fie amânate până la apariția unei probleme, mai ales în cazul sistemelor care au legătură cu încălzirea și siguranța locuinței.

Verifică detectoarele de fum și monoxid de carbon

Dacă locuința este dotată cu detectoare de fum sau monoxid de carbon, începutul toamnei este un moment potrivit pentru testarea lor.

Aparatele trebuie verificate pentru a vedea dacă funcționează corect, iar praful acumulat în jurul senzorilor trebuie îndepărtat. Bateriile trebuie, de asemenea, schimbate atunci când este necesar.

Verificarea devine cu atât mai importantă înaintea sezonului rece, când sistemele de încălzire, sobele, șemineele și alte aparate care folosesc combustibili sunt utilizate mai frecvent.

Monoxidul de carbon este deosebit de periculos deoarece este un gaz incolor și inodor, astfel că prezența sa nu poate fi detectată de oameni fără un aparat special.

Soba și coșul de fum nu ar trebui ignorate

În casele în care există un șemineu sau o sobă cu coș de fum, verificarea trebuie făcută înainte de prima utilizare din sezon.

Good Housekeeping recomandă inspectarea coșului pentru eventuale deteriorări și verificarea componentelor care permit evacuarea corectă a fumului.

Depunerile acumulate în interior pot reduce eficiența evacuării și, în anumite situații, pot reprezenta un risc de incendiu. Dacă există suspiciuni privind starea coșului de fum, verificarea și curățarea ar trebui realizate de o persoană calificată.

Nu uita de jgheaburi și burlane

Frunzele, crenguțele și alte resturi se pot acumula rapid în jgheaburi în timpul toamnei și pot împiedica evacuarea normală a apei.

Atunci când jgheaburile sunt blocate, apa se poate revărsa și poate ajunge în zone în care poate provoca probleme la acoperiș, pereți sau în apropierea fundației.

Merită verificat și dacă burlanele evacuează apa departe de casă și dacă există porțiuni desprinse, fisurate sau deformate.

Curățarea jgheaburilor poate părea o operațiune ușor de amânat, însă identificarea unei probleme înaintea perioadelor cu ploi abundente poate preveni deteriorări mai greu de reparat ulterior.

Conductele expuse la frig trebuie verificate înainte de îngheț

O altă verificare importantă privește robinetele și conductele aflate în exterior sau în spații neîncălzite.

Apa rămasă într-o conductă expusă temperaturilor foarte scăzute poate îngheța. Pentru că apa își mărește volumul atunci când îngheață, presiunea rezultată poate provoca fisurarea sau chiar spargerea conductelor.

Furtunurile de grădină ar trebui deconectate înainte de îngheț, iar instalațiile exterioare care nu vor mai fi utilizate în timpul iernii trebuie pregătite corespunzător pentru sezonul rece.

Verifică sistemul de încălzire înainte să ai nevoie de el

Începutul toamnei este și un moment potrivit pentru a verifica dacă sistemul de încălzire funcționează normal.

Dacă centrala, caloriferele sau alte echipamente prezintă probleme, este mai convenabil ca acestea să fie descoperite înainte de prima perioadă cu temperaturi foarte scăzute.

În cazul instalațiilor care necesită revizii sau intervenții tehnice, acestea trebuie realizate de persoane autorizate.

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