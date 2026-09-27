Bucurie uriașă în familia Jenner: Brody Jenner a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui a trecut printr-un travaliu „intens”

Brody Jenner și soția sa, Tia Blanco, au devenit părinți pentru a doua oară, iar familia lor s-a mărit cu încă o fetiță. Fostul star din „The Hills” a anunțat vestea pe Instagram și a dezvăluit că micuța, care a primit numele Dolly Jane Jenner, a venit pe lume pe 21 septembrie 2026, de Ziua Internațională a Păcii. Nașterea nu a fost una tocmai ușoară pentru Tia Blanco, însă Brody a precizat că atât soția sa, cât și bebelușul sunt perfect sănătoase.

Brody Jenner și Tia Blanco au devenit părinți pentru a doua oară

Brody Jenner a anunțat sâmbătă, prin intermediul unei postări pe Instagram, venirea pe lume a celei de-a doua fiice a cuplului și a oferit primele detalii despre naștere.

„Am întâmpinat-o în viețile noastre pe prețioasa noastră Dolly Jane Jenner, de Ziua Internațională a Păcii, 21.09.2026”, a scris Jenner, precizând că „mama și bebelușul sunt perfect sănătoase după un travaliu intens, dar rapid, fără medicamente”.

Brody Jenner a mărturisit că este extrem de mândru de soția sa după nașterea celei de-a doua fiice și a vorbit despre emoția pe care a simțit-o văzându-și familia crescând.

„Să te văd devenind mamă din nou mi-a amintit cât de extraordinară ești. Familia noastră înseamnă totul pentru mine, iar faptul că ne văd crescând de la trei la patru este un sentiment pe care nu-l voi uita niciodată”, a continuat el.

La finalul mesajului, Jenner a adăugat cu mândrie:

„Oficial, tată de două fete 💕”.

Prima lor fiică, Honey, are acum trei ani

Brody Jenner și Tia Blanco mai au împreună o fiică, Honey, în vârstă de trei ani, care s-a născut în iulie 2023. La momentul venirii sale pe lume, cei doi au transmis tot prin intermediul Instagram că atât mama, cât și copilul erau sănătoase și că se bucurau de primele clipe petrecute împreună în familie. Proaspeții părinți scriau atunci:

„Mama și bebelușul sunt perfect sănătoase. Suntem atât de incredibil de îndrăgostiți și am prețuit această perioadă atât de specială petrecută împreună ca familie”

La acea vreme, Brody Jenner și Tia Blanco erau logodiți și formau un cuplu de aproximativ un an. Jenner și-a făcut publică relația cu surferița profesionistă în mai 2022, iar în iunie 2023 a cerut-o în căsătorie.

Brody Jenner a cerut-o de soție chiar la petrecerea organizată înainte de nașterea lui Honey

Fostul star de reality-show s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Tia Blanco chiar în timpul petrecerii organizate înainte de nașterea primului lor copil. Alături de fotografiile surprinse în momentul cererii în căsătorie Jenner a scris atunci:

„Abia aștept să te iubesc pentru totdeauna 💍”

Brody Jenner și Tia Blanco au ajuns ulterior în fața altarului, cei doi căsătorindu-se în Malibu, California, în iulie 2025. Mireasa le-a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram:

„Inimile noastre sunt atât de pline. Mulțumim tuturor celor care au făcut această zi de neuitat”

Tia Blanco și fiica sa, Honey, au purtat rochii asortate la nuntă.

Au anunțat în martie că familia lor se mărește

În luna martie a acestui an, Jenner și Blanco au anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil, publicând imagini cu burtica de gravidă a sportivei. Cei doi au scris pe Instagram la momentul respectiv:

„Micuța noastră Honey va deveni soră mai mare în septembrie ♥️”

Tia Blanco a continuat să facă surfing în timpul sarcinii, exact așa cum procedase și atunci când o aștepta pe Honey. Chiar și în luna a opta de sarcină, sportiva a continuat să intre în apă și a povestit cât de recunoscătoare era pentru faptul că încă putea să facă ceea ce iubește. Blanco a scris într-o postare publicată pe Instagram în luna iulie:

„Însărcinată în opt luni și încă reușesc să mă bucur pe ascuns de câteva valuri mici. Sunt atât de recunoscătoare că încă pot să fac surfing, să-mi mișc corpul și să petrec timp în ocean în această perioadă a sarcinii”

Acum, familia formată din Brody Jenner și Tia Blanco a ajuns oficial la patru membri, iar Honey are o soră mai mică, Dolly Jane Jenner.

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