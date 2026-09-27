Bucurie uriașă în familia Jenner: Brody Jenner a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui a trecut printr-un travaliu „intens”

Bucurie uriașă în familia Jenner: Brody Jenner a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui a trecut printr-un travaliu „intens”
Galerie Foto 5
Brody Jenner a devenit tată din nou, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Brody Jenner și soția sa, Tia Blanco, au devenit părinți pentru a doua oară, iar familia lor s-a mărit cu încă o fetiță. Fostul star din „The Hills” a anunțat vestea pe Instagram și a dezvăluit că micuța, care a primit numele Dolly Jane Jenner, a venit pe lume pe 21 septembrie 2026, de Ziua Internațională a Păcii. Nașterea nu a fost una tocmai ușoară pentru Tia Blanco, însă Brody a precizat că atât soția sa, cât și bebelușul sunt perfect sănătoase.

Brody Jenner și Tia Blanco au devenit părinți pentru a doua oară

Brody Jenner a anunțat sâmbătă, prin intermediul unei postări pe Instagram, venirea pe lume a celei de-a doua fiice a cuplului și a oferit primele detalii despre naștere.

„Am întâmpinat-o în viețile noastre pe prețioasa noastră Dolly Jane Jenner, de Ziua Internațională a Păcii, 21.09.2026”, a scris Jenner, precizând că „mama și bebelușul sunt perfect sănătoase după un travaliu intens, dar rapid, fără medicamente”.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Brody Jenner a mărturisit că este extrem de mândru de soția sa după nașterea celei de-a doua fiice și a vorbit despre emoția pe care a simțit-o văzându-și familia crescând.

„Să te văd devenind mamă din nou mi-a amintit cât de extraordinară ești. Familia noastră înseamnă totul pentru mine, iar faptul că ne văd crescând de la trei la patru este un sentiment pe care nu-l voi uita niciodată”, a continuat el.

La finalul mesajului, Jenner a adăugat cu mândrie:

„Oficial, tată de două fete 💕”.

Brody Jenner și Tia Blanco au devenit părinți, sursa-captură social media Tia Blanco

Prima lor fiică, Honey, are acum trei ani

Brody Jenner și Tia Blanco mai au împreună o fiică, Honey, în vârstă de trei ani, care s-a născut în iulie 2023. La momentul venirii sale pe lume, cei doi au transmis tot prin intermediul Instagram că atât mama, cât și copilul erau sănătoase și că se bucurau de primele clipe petrecute împreună în familie. Proaspeții părinți scriau atunci:

„Mama și bebelușul sunt perfect sănătoase. Suntem atât de incredibil de îndrăgostiți și am prețuit această perioadă atât de specială petrecută împreună ca familie”

La acea vreme, Brody Jenner și Tia Blanco erau logodiți și formau un cuplu de aproximativ un an. Jenner și-a făcut publică relația cu surferița profesionistă în mai 2022, iar în iunie 2023 a cerut-o în căsătorie.

Brody Jenner a cerut-o de soție chiar la petrecerea organizată înainte de nașterea lui Honey

Fostul star de reality-show s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Tia Blanco chiar în timpul petrecerii organizate înainte de nașterea primului lor copil. Alături de fotografiile surprinse în momentul cererii în căsătorie  Jenner a scris atunci:

„Abia aștept să te iubesc pentru totdeauna 💍”

Brody Jenner și Tia Blanco au ajuns ulterior în fața altarului, cei doi căsătorindu-se în Malibu, California, în iulie 2025. Mireasa le-a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram:

„Inimile noastre sunt atât de pline. Mulțumim tuturor celor care au făcut această zi de neuitat”

Tia Blanco și fiica sa, Honey, au purtat rochii asortate la nuntă.

Au anunțat în martie că familia lor se mărește

În luna martie a acestui an, Jenner și Blanco au anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil, publicând imagini cu burtica de gravidă a sportivei. Cei doi au scris pe Instagram la momentul respectiv:

„Micuța noastră Honey va deveni soră mai mare în septembrie ♥️”

Tia Blanco a continuat să facă surfing în timpul sarcinii, exact așa cum procedase și atunci când o aștepta pe Honey. Chiar și în luna a opta de sarcină, sportiva a continuat să intre în apă și a povestit cât de recunoscătoare era pentru faptul că încă putea să facă ceea ce iubește. Blanco a scris într-o postare publicată pe Instagram în luna iulie:

„Însărcinată în opt luni și încă reușesc să mă bucur pe ascuns de câteva valuri mici. Sunt atât de recunoscătoare că încă pot să fac surfing, să-mi mișc corpul și să petrec timp în ocean în această perioadă a sarcinii”

Acum, familia formată din Brody Jenner și Tia Blanco a ajuns oficial la patru membri, iar Honey are o soră mai mică, Dolly Jane Jenner.

CITEȘTE ȘI: A aflat că are cancer cu doar câteva ore înainte să nască, apoi a suferit o dublă mastectomie. Acum vedeta de televiziune este din nou însărcinată

Două liniuțe roz i-au schimbat viața! Vedeta „Love Is Blind” a ținut sarcina secretă chiar și față de soțul ei

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Regele Charles, nemulțumit de Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. „Un flux constant de plângeri”
Regele Charles, nemulțumit de Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. „Un flux constant de plângeri”
Minciuna lui Charles Spencer înainte de funeraliile Prințesei Diana. Cum a reușit să-și ascundă discursul de Familia Regală
Minciuna lui Charles Spencer înainte de funeraliile Prințesei Diana. Cum a reușit să-și ascundă discursul de Familia Regală
A aflat că are cancer cu doar câteva ore înainte să nască, apoi a suferit o dublă mastectomie. Acum vedeta de televiziune este din nou însărcinată
A aflat că are cancer cu doar câteva ore înainte să nască, apoi a suferit o dublă mastectomie. Acum vedeta de televiziune este din nou însărcinată
Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi încercat ani întregi să-și salveze fiul de dependență. „Au făcut tot ce era posibil”
Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi încercat ani întregi să-și salveze fiul de dependență. „Au făcut tot ce era posibil”
Meghan Markle, ironizată după ce o prietenă a susținut că britanicii au primit-o cu brațele deschise. „Câteva saluturi politicoase nu reprezintă o țară”
Meghan Markle, ironizată după ce o prietenă a susținut că britanicii au primit-o cu brațele deschise. „Câteva saluturi politicoase nu reprezintă o țară”
Ai băut aseară? Cât timp rămâne alcoolul în organism și când poți urca, de fapt, la volan
Mediafax
Ai băut aseară? Cât timp rămâne alcoolul în organism și când poți urca, de fapt, la volan
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Prosport.ro
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
George Topîrceanu, prizonier la bulgari: „Niciodată n-am simțit mai adânc că omul e mai rău decât fiara”
Adevarul
George Topîrceanu, prizonier la bulgari: „Niciodată n-am simțit mai adânc că omul e mai rău decât fiara”
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Digi24
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Dezvăluirea SURPRINZĂTOARE a Prințului Harry despre Archie și Lilibet
Mediafax
Dezvăluirea SURPRINZĂTOARE a Prințului Harry despre Archie și Lilibet
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Prosport.ro
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale
Click.ro
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Primul obiectiv major este ca un robot umanoid să ucidă un soldat rus pe front
go4it.ro
Primul obiectiv major este ca un robot umanoid să ucidă un soldat rus pe front
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Descopera.ro
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.