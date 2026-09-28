Prognoza meteo azi, 28 septembrie 2026. Toamna își arată colții în România! Unde scad temperaturile la 3 grade și ce regiuni mai prind 26 de grade

Vremea rămâne în general apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, însă ziua de 28 septembrie vine cu diferențe destul de importante între regiuni. Vestul și nord-vestul vor beneficia de mai mult soare și de temperaturi ușor peste mediile climatologice ale datei, în timp ce în centru, sud și est vor apărea înnorări și ploi slabe. Principalul fenomen al intervalului va fi însă vântul, care va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, Muntenia și mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor putea ajunge la 75 km/h.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în intervalul următor, 28 septembrie, România va avea parte de o vreme diferită de la o regiune la alta, cu un vest mai însorit și ceva mai cald, în contrast cu centrul, sudul și estul țării, unde norii vor fi mai numeroși și local vor apărea precipitații slabe.

Cantitățile de apă vor fi în general reduse, de 1-5 l/mp, ploile urmând să apară local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, în timp ce minimele vor coborî până la 3 grade în Maramureș și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

Regiunile vestice și nord-vestice vor avea una dintre cele mai plăcute zile din țară, cerul urmând să fie variabil, cu perioade în care va deveni mai mult senin, în special în prima parte a zilei și din nou pe timpul nopții. Temperaturile din timpul zilei vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice specifice sfârșitului de septembrie.

Banatul va ajunge până la aproximativ 26 de grade, aceasta fiind una dintre cele mai ridicate valori prognozate la nivel național. Spre nord, nopțile vor deveni însă considerabil mai reci, iar în Maramureș temperatura poate coborî până la numai 3 grade.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi normală din punct de vedere termic, dar cerul va avea perioade cu înnorări, iar izolat în Muntenia sunt așteptate ploi slabe. Vântul va deveni elementul cel mai important al zilei, în cea mai mare parte a Munteniei fiind prognozate viteze în general de 45-55 km/h.

Intensificările vor fi mai susținute pe parcursul zilei în județele Buzău, Brăila și Ialomița, iar către noapte vântul va pierde treptat din intensitate. Temperaturile se vor menține la valori caracteristice acestei perioade.

Oltenia și sud-vest

Oltenia se va afla printre cele mai calde regiuni ale țării, maximele putând ajunge până la 26 de grade. Chiar dacă în jumătatea sudică și centrală a României vor exista înnorări temporare, ploile vor fi rare în această parte a țării, iar vremea va rămâne în general plăcută.

Diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne va deveni tot mai evidentă, un semn tipic al începutului de toamnă, chiar dacă după-amiaza va păstra în unele zone o atmosferă aproape de sfârșit de vară.

Est și nord-est

În Moldova, cerul va avea înnorări temporare, iar izolat sunt prognozate ploi slabe, fără cantități importante de apă. Mai ales în jumătatea de sud a regiunii, vântul va avea intensificări și va atinge în general viteze de 45-55 km/h.

Județele Vrancea și Galați se vor afla printre zonele în care rafalele vor fi mai susținute pe parcursul zilei. Din punct de vedere termic, valorile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă din an.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul României, temperaturile se vor situa în jurul mediilor climatologice ale datei, dar estul Transilvaniei va avea cele mai scăzute maxime din țară, de aproximativ 17 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar la munte, pe alocuri, vor apărea ploi slabe.

În zona Carpaților de Curbură, vântul va sufla mult mai puternic decât în restul țării, fiind prognozate rafale de 55-75 km/h. În zonele intramontane și depresionare, diferența dintre temperaturile zilei și cele ale nopții va fi pronunțată, iar dimineața și noaptea se poate forma izolat ceață.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea o zi mai agitată, cu înnorări temporare și ploi slabe locale, cantitățile de apă urmând să fie în general de 1-5 l/mp. Vântul va sufla cu 45-55 km/h, iar în județele Tulcea și Constanța intensificările vor fi mai susținute în timpul zilei.

Pe litoral, noaptea va rămâne considerabil mai blândă decât în interiorul țării, temperatura minimă putând ajunge la 16 grade, cea mai ridicată valoare nocturnă menționată în prognoză.

Vremea în Capitală

În București, vremea va continua să fie normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jurul valorii de 1 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei va avea unele intensificări, cu rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă se va situa între 22 și 23 de grade, iar minima va coborî până la 10-12 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o vreme apropiată de normalul perioadei, specifică regiunilor centrale ale țării, cu înnorări temporare. Prognoza furnizată nu precizează însă temperatura exactă pentru Cluj-Napoca, astfel că aceasta nu poate fi indicată fără date suplimentare.

Timișoara se află în vestul țării, unde temperaturile diurne vor fi ușor peste mediile climatologice și cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei. În Banat, maximele vor putea ajunge la 26 de grade, însă prognoza furnizată nu oferă valoarea exactă pentru municipiul Timișoara.

Iași va avea o vreme apropiată de normalul perioadei, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe izolate în Moldova. Vântul va avea intensificări mai ales în jumătatea sudică a regiunii, însă sursa nu precizează temperatura maximă și minimă pentru Iași.

Craiova se află într-una dintre cele mai calde regiuni ale zilei, Oltenia putând înregistra maxime de până la 26 de grade. Pentru Craiova nu este însă indicată separat o temperatură exactă în datele furnizate.

Constanța va avea o vreme mai vântoasă, județul fiind menționat printre zonele în care rafalele de 45-55 km/h vor fi mai susținute în timpul zilei. Pe litoral, temperatura minimă va putea ajunge la 16 grade, însă prognoza nu oferă separat maxima pentru municipiul Constanța.

Brașov se va afla într-o zonă mai răcoroasă, estul Transilvaniei urmând să înregistreze cele mai mici maxime din țară, de până la 17 grade. În apropierea Carpaților de Curbură, vântul va putea avea rafale de 55-75 km/h, însă temperatura exactă pentru Brașov nu apare în prognoza furnizată.

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