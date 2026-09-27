Țara care atrage tot mai mulți pasageri internaționali. Aproape 80 de milioane de sosiri pe aeroporturi în doar opt luni

Traficul aerian internațional către Spania continuă să crească. Aproape 80 de milioane de pasageri internaționali au sosit cu avionul în țară în primele opt luni ale anului 2026, iar numai în august au fost înregistrate peste 12 milioane de sosiri.

Spania a primit 79,3 milioane de pasageri aerieni internaționali în perioada ianuarie-august 2026, cu 5,2% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea înseamnă aproximativ 3,9 milioane de sosiri suplimentare, potrivit datelor Turespaña, citate de Servimedia.

Tendința s-a menținut și în ultima lună a verii. În august, în Spania au sosit 12,3 milioane de pasageri de pe aeroporturi internaționale, cu 5,5% mai mulți decât în aceeași lună din 2025.

Cea mai mare parte a traficului internațional continuă să provină din Europa. Aproximativ 85,7% dintre pasagerii ajunși în Spania în august au venit de pe aeroporturi europene, numărul lor fiind cu 5,7% mai mare decât în urmă cu un an. Pasagerii din Americi au reprezentat 5,8% din total, iar sosirile din Asia au crescut cu 2,8%.

Britanicii, pe primul loc

Marea Britanie rămâne cea mai importantă piață pentru Spania. Aproximativ 2,9 milioane de pasageri au sosit din Regatul Unit numai în august, reprezentând 23,7% din totalul sosirilor internaționale din această lună.

Numărul britanicilor a crescut cu 7,5% față de august 2025, iar Insulele Baleare au fost principala lor destinație, atrăgând aproximativ 26% dintre pasageri. Insulele Canare s-au situat pe locul următor, cu o pondere de aproximativ 20%.

Din Germania au sosit 1,5 milioane de pasageri, echivalentul a 12,5% din total. În acest caz s-a înregistrat însă o scădere de 1,4% față de anul trecut.

Italia a furnizat aproximativ 1,3 milioane de pasageri, cu 7,7% mai mulți decât în august 2025. Creșteri importante ale sosirilor italienilor au fost înregistrate în Comunitatea Valenciană, Andaluzia și Țara Bascilor.

Din Franța au sosit peste 820.000 de pasageri, cu 1% mai puțini decât anul trecut, în timp ce aproximativ 503.000 de persoane au venit din Țările de Jos, o scădere de 0,7%.

Datele arată creșteri importante și pe unele piețe mai mici, printre care Polonia și Belgia. În afara Europei, s-au remarcat creșteri ale sosirilor din China, Japonia și Canada, precum și din mai multe țări latino-americane, în special Brazilia.

Madrid și Barcelona, în fruntea clasamentului

Cele mai importante șase comunități autonome pentru traficul internațional au concentrat 96,8% dintre sosirile din august, iar toate au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului trecut.

Comunitatea Valenciană a avut cea mai mare creștere dintre acestea, de 12,5%, în timp ce Insulele Canare au înregistrat o creștere mai modestă, de 0,9%.

La nivelul aeroporturilor, Madrid-Barajas s-a situat pe primul loc, cu 2,4 milioane de pasageri internaționali în august, în creștere cu 4,6% față de aceeași lună a anului trecut.

Aeroportul din Barcelona a ocupat poziția a doua, cu 2,2 milioane de pasageri și o creștere de 5,9%. Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată însă de aeroportul din Valencia, unde numărul sosirilor internaționale a avansat cu 13,4%.

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