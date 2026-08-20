Destinația din România pe care The Guardian o laudă. Peisaje spectaculoase, urși și prețuri mult mai mici decât în Alpi

Destinația din România pe care The Guardian o laudă. Peisaje spectaculoase, urși și prețuri mult mai mici decât în Alpi
Sursa foto: Shutterstock
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O regiune din România este recomandată de publicația britanică The Guardian pentru peisajele sale spectaculoase, traseele montane și posibilitățile de aventură în familie. Un jurnalist al publicației a dedicat un amplu material unei vacanțe de 12 zile în județul Harghita, descriind zona din Transilvania drept o destinație încă prea puțin cunoscută turiștilor străini.

Materialul pune accent pe peisajele din Carpații Orientali, dar și pe faptul că o vacanță în această parte a României poate fi considerabil mai ieftină decât una în destinațiile montane consacrate din Europa.

Harghita, o regiune rămasă în afara radarului turiștilor

Potrivit The Guardian, aproximativ 85% dintre turiștii care ajung în Harghita sunt români, ceea ce face ca regiunea să fie încă relativ puțin cunoscută pe plan internațional.

Publicația britanică descrie zona drept una potrivită pentru cei care caută natură, activități în aer liber și o experiență mai puțin aglomerată decât în stațiunile montane populare din Alpi.

Unul dintre avantajele importante este și costul unei vacanțe. The Guardian notează că prețurile din Harghita reprezintă doar o fracțiune din cele întâlnite în destinații precum Alpii sau Dolomiții.

Lacul Sfânta Ana și peisajele din Transilvania

Printre locurile vizitate de jurnalistul britanic și familia sa s-a numărat Lacul Sfânta Ana, unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale din zonă.

Lacul vulcanic este situat în craterul vulcanului Ciomatu și este înconjurat de păduri și trasee montane. În apropiere se află Tinovul Mohoș, o rezervație naturală cu o biodiversitate aparte.

Călătoria a inclus și alte zone din județul Harghita, iar experiența descrisă de jurnalistul britanic combină drumețiile cu activități potrivite pentru familii și explorarea comunităților locale.

The Guardian menționează și peisajele din zona Harghita Mădăraș, precum și apropierea de Cheile Bicazului, una dintre cele mai spectaculoase zone naturale din Carpații Orientali.

Transilvania, dincolo de imaginea lui Dracula

Materialul prezintă regiunea și dintr-o perspectivă diferită de imaginea clasică asociată Transilvaniei în cultura populară.

În locul castelelor și al poveștilor despre Dracula, accentul este pus pe natură, gastronomie, tradițiile locale și stilul de viață al comunităților din zonă.

Pentru turiștii care caută o alternativă la destinațiile montane europene consacrate, Harghita apare astfel ca o regiune cu peisaje spectaculoase, numeroase activități în aer liber și prețuri mai accesibile.

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