Operație de urgență pentru Ioana Tufaru. Intervenția a durat peste trei ore

Ultima perioadă nu a fost deloc una ușoară pentru Ioana Tufaru. Acum, fiica Andei Călugăreanu a mărturisit că a ajuns pe masa de operație. Se pare că aceasta s-a confruntat cu probleme grave din cauza inelului gastric care a ajutat-o să slăbească. Mai mult, medicii au descoperit și o altă problemă. Ioana Tufaru a dezvăluit calvarul prin care a trecut.

Recent, Ioana Tufaru a mărturisit că în urmă cu o lună a trecut prin momente extrem de grele. Aceasta se confrunta cu dureri mari de stomac, așa că a chemat salvarea. A fost transportată la spital, iar după un control mai amănunțit medicii au decis să o opereze de urgență.

Ioana Tufaru, operată de urgență

Acum, după ce s-a recuperat, Ioana Tufaru a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. Se pare că toate problemele cu stomacul pe care le-a avut în ultima perioadă s-au datorat inelului gastric, iar când medicii au descoperit asta au decis să o opereze de urgență.

Mai mult, pentru că suferea și de o hernie ombilicală, medicii au rezolvat și această problemă. Având în vedere că s-a acționat în două direcții, operația a fost una complexă, ce a durat trei ore. Ioana Tufaru a fost internată șapte zile, iar acum se află în perioada de recuperare, iar pentru următoarele șase luni nu are voie să facă deloc efort.

„Am suferit în urmă cu o lună o intervenție chirurgicală destul de grea (un fel de 2 în 1), scoaterea inelului gastric și hernie ombilicală. Problemele cu stomacul s-au dovedit a fi din cauza inelului gastric care mai mult mi-a cauzat decât să mă ajute să slăbesc. Am slăbit, da, e adevărat, dar m-am îmbolnăvit și de stomac. Am chemat într-o seară ambulanța că aveam dureri mari de stomac, m-au dus la spital și acolo, în urma unor investigații, s-a cerut o endoscopie care descoperea că inelul este cauza. Dar a fost nevoie de un RMN mai amănunțit în urma căruia s-a descoperit că toate problemele mele la stomac erau cauzate de acest inel și că ar trebui scos. Și dacă tot am avut în plan cu doamna doctor de la spital, operația de hernie, am zis să scoatem și inelul să scap și de celelalte probleme. Operația a durat 3 ore și jumătate și am stat 7 zile internată. Tratament nu iau decât o pastilă pe zi pentru stomac și cam atât. A trecut o lună și o săptămână de la operație, aștept să scot și ultimele 6 fire pe care le mai am. Nu am interdicții decât la efort, nu am voie la efort între 3 și 6 luni, nu am voie să car, să ridic, etc.”, a declarat Ioana Tufaru, potrivit wowbiz.ro.

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