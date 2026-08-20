Autorizațiile de construire se schimbă. Cine trebuie să aibă acordul vecinilor înainte de lucrări

Autorizațiile de construire se schimbă. Cine trebuie să aibă acordul vecinilor înainte de lucrări
Ce schimbări au apărut la autorizații le de construcție / Sursa foto: Pexels
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Începând de marți, 25 august, obținerea unei autorizații de construire poate presupune o etapă suplimentară pentru proprietarii care vor să înceapă anumite lucrări. În situațiile în care proiectul poate afecta clădirile din apropiere, acordul vecinilor va trebui prezentat în formă autentică. Măsura este prevăzută în noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aprobat prin Legea 169/2026.

Noua prevedere nu se aplică tuturor lucrărilor. Ea devine necesară atunci când o expertiză tehnică sau un raport preliminar arată că proiectul poate influența construcțiile învecinate și că sunt necesare intervenții pentru punerea acestora în siguranță. Într-o astfel de situație, solicitantul trebuie să obțină acordul proprietarului imobilului afectat sau, dacă este cazul, al asociației de proprietari.

Sursa foto: Pexels

Reguli speciale pentru imobilele din România

Există reguli speciale dacă imobilul vecin aparține unei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. În acest caz, sunt necesare atât acordul instituției, cât și avizul oficial al acesteia.

Vecinii nu sunt însă obligați să accepte orice proiect. Ei pot refuza, însă opoziția trebuie să aibă un motiv justificat. Spre exemplu, refuzul poate fi considerat întemeiat dacă lucrările încalcă prevederile legale sau pot produce efecte asupra imobilului vecin, iar proprietarul care construiește nu propune soluții pentru eliminarea problemelor.

În cazul unui refuz nejustificat, proprietarul care solicită autorizația poate apela la instanța de contencios administrativ. Hotărârea instanței poate înlocui acordul care nu a fost obținut.

Noua legislație prevede și obligația vecinilor de a permite accesul experților tehnici în imobilele lor, atunci când este necesară verificarea stării construcției. Regula nu se aplică lucrărilor inginerești de interes public național sau local. Prin aceste prevederi, autoritățile urmăresc să protejeze atât dreptul proprietarilor de a construi, cât și siguranța imobilelor din vecinătate.

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