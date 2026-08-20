I s-a ”topit” averea de 30 mil. €! Milionarul care și-a ucis bunica a pierdut tot!

Cândva număra milioane, conducea bolizi de lux și ridica proiecte imobiliare de proporții. Apoi a venit acuzația că și-ar fi ucis bunica, iar lumea afaceristului brașovean Dan Cămârzan s-a rupt în două. Afacerile au intrat pe rând în picaj, iar una dintre firmele care îi purtau amprenta a ajuns recent la faliment și radiere. Iar imaginea de final e greu de imaginat, dar cât se poate de reală: din fostul imperiu de aproape 30 de milioane de euro a mai rămas doar o dubiță veche și nefuncțională.

Viața lui Dan Cămârzan s-a schimbat radical cu mult înainte de acest ultim episod financiar care, practic, i-a pus cruce imperiului său. În mai 2019, omul de afaceri din Brașov a fost acuzat că și-a ucis bunica de 93 de ani, în locuința în care cei doi se aflau.

Parchetul arăta atunci că femeia și-ar fi pierdut viața în urma violențelor exercitate în timpul unui conflict spontan.

Ulterior, o expertiză medico-legală a stabilit că Cămârzan nu ar fi avut discernământ, iar arestarea preventivă a fost înlocuită cu internarea medicală.

De la Lamborghini și Aston Martin, la faliment

Contrastul cu viața pe care o ducea cu numai câțiva ani înainte este uriaș. Forbes relata că Dan Cămârzan își făcuse primii bani în IT, prin Simple Words și Diginesis, după care se orientase către imobiliare. Prin Kronvest dezvoltase clădiri de birouri și proiecte rezidențiale, iar planurile sale ajunseseră până la un business park în care intenționa să investească peste 20 de milioane de euro.

În garaj îi erau atribuite mașini precum Lamborghini Murcielago LP640, Aston Martin DB9 și BMW X6. În 2010, averea lui era evaluată de Forbes la peste 29 de milioane de euro. Numai că una dintre societățile care au rămas în urma perioadei sale de glorie, Cămârzan Asset Holding SA, fosta Kronvest Investment Group SA, a ajuns într-o cu totul altă situație.

Firma și-a cerut insolvența în 2021, iar Tribunalul Brașov a constatat oficial starea de insolvență. În mai 2022, societatea a intrat în faliment, i-a fost ridicat dreptul de administrare și a început lichidarea patrimoniului. Iar documentele din dosarul de faliment oferă un detaliu aproape neverosimil dacă îl comparăm cu anii de glorie ai lui Cămârzan.

În februarie 2023, Tribunalul Brașov vorbea despre începerea demersurilor pentru valorificarea „bunului identificat în patrimoniul debitoarei”. Formularea apare, tot la singular, și în septembrie 2023, ianuarie 2024 și iunie 2024, când instanța acordă noi termene pentru continuarea demersurilor de valorificare.

Două luni mai târziu apare și o licitație publică. Pe 9 august 2024, CENTU SPRL, lichidatorul judiciar al Cămârzan Asset Holding, publica un anunț pentru vânzarea unei autoutilitare Ford Transit furgon, fabricată în anul 2000.

Mașina era declarată nefuncțională. Prețul de pornire: 1.500 de lei + TVA. Licitația era programată pentru 22 august 2024, iar dacă nu apărea niciun cumpărător, urma să fie repetată de încă trei ori, în septembrie, la același preț.

O dubiță, ultima imagine a unui imperiu de milioane

Ca imagine a prăbușirii afacerii, contrastul rămâne spectaculos: aceeași poveste antreprenorială care cândva însemna proiecte imobiliare de milioane, a ajuns în etapa finală a lichidării, la o autoutilitară veche și nefuncțională scoasă la mezat pentru 1.500 de lei.

Iar capătul de drum a venit la sfârșitul anului trecut. Pe 18 decembrie 2025, Tribunalul Brașov a aprobat raportul final al lichidatorului, a închis procedura de faliment a Cămârzan Asset Holding SA și a dispus radierea societății din Registrul Comerțului.

Astfel, la ani distanță de perioada în care numele lui Dan Cămârzan apărea în topurile milionarilor României, una dintre firmele care purtau amprenta fostului său imperiu a dispărut definitiv din acte. Iar printre ultimele imagini publice ale lichidării rămâne un Ford Transit din 2000, nefuncțional, cu un preț de pornire mai mic decât costul unei vacanțe pe care milionarul de altădată și-ar fi putut-o permite fără să clipească.

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